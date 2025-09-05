Mohácsi diák rajza lett az első a nemzetközi térképrajz versenyen

A magyar térképrajzok 38 település 46 oktatási intézményéből érkeztek, a versenyen végül részt vevő rajzokat ezek közül választották ki az ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Intézet által szervezett hazai országos versenyen, a GDi Magyarország térinformatikai cég közreműködésével és támogatásával.

2025. szeptember 5. 20:04

Markovics Szonja mohácsi diák első helyezést ért el a nemzetközi térképrajz versenyen - tudatták a magyarországi szervezők az MTI-vel pénteken.

Markovics Szonja Ez a kedvencem című munkája a kanadai Vancouverben megrendezett ICA Térképrajz-verseny nemzetközi döntőjében 34 ország 180 térképrajzával versenyezve lett az első a 13-15 éves korcsoportban.

A Nemzetközi Térképészeti Társulás (International Cartographic Association, ICA) 1993 óta kétévente rendezi a Barbara Petchenik emlékére alapított gyermek-térképrajzversenyt.

A megmérettetésen négy korcsoportban 6 és 15 év közötti diákok vettek részt, Magyarországot hat térképrajz képviselte.

A 13 éves Markovics Szonja felkészítő tanára Bosnyák Mihály volt. Szonja térképrajza 38 ponttal végzett az első helyen, őt követte egy indonéz grafika 28 ponttal, míg a harmadik helyet egy ecuadori munka érdemelte ki 23 ponttal.

Magyarország eddig mind a tizenkilenc korábban megtartott nemzetközi versenyen képviseltette magát, és több magyar térképrajz díjat is kapott - közölték.

Kép: illusztráció - icaci.org

MTI