Lengyelország kirekeszti a migránsokat

Lengyelország további 90 nappal meghosszabbítja a lengyel-fehérorosz határsáv egyes szakaszaira vonatkozó belépési tilalmat - jelentette be pénteken a lengyel belügyi tárca.
Az intézkedés egyelőre december 4-ig marad érvényben.
"Az ütközőzóna fenntartása a Fehéroroszország felől érkező növekvő migrációs nyomás miatt szükséges" - idézik a közleményben Kierwinskit.
A varsói belügyminisztérium szerint június elejétől augusztus végéig a fehérorosz határon csaknem 13 800 határsértési kísérletet regisztráltak, s így majdnem kétszeresére nőtt az ilyen esetek száma az előző év azonos időszakához képest.
Beszámoltak arról is, hogy az év elejétől szeptember 2-ig a fehérorosz határ térségében összesen 237 embert vettek őrizetbe embercsempészet gyanújával, közülük 100-at előzetes letartóztatásba helyeztek bírósági döntés alapján. A gyanúsítottak körében a legnagyobb csoportokat az ukrán és a lengyel állampolgárok képezik.
A belépési tilalmat tavaly júniusban vezették be átmeneti jelleggel, és már többször meghosszabbították további három hónappal.
Az intézkedés a több mint 400 kilométer hosszú lengyel-fehérorosz határ több mint 78 kilométeres szakaszát érinti. Ebből egy nagyjából 59 kilométeres szakaszon a zóna szélessége 200 métert tesz ki, 15 kilométeres szakaszon pedig - ahol természeti rezervátumok, erdők vannak - mintegy 2 kilométer széles sávról van szó. Egy 3,8 kilométeres rész esetében az ütközőzóna mintegy 4 kilométer széles.
A lengyel-fehérorosz határra nehezedő migrációs nyomás miatt már az előző kormány idején, 2021 szeptemberében is belépési tilalmat vezették be a határ menti térségen kívül élők számára. A tilalmat 2022 óta fokozatosan korlátozták, mivel a határvonal jelentős részén közben felépült az elektronikus riasztórendszerrel felszerelt acélkerítés.
-
Ma Magyarországot polgári és keresztény mivolta miatt egy eddig szinte soha nem látott mértékű, folyamatos rágalomhadjárattal és diktatórikus erőszakkal próbálják meg külső és belső ellenséges erők a szabadságától megfosztani. Ebben a hadjáratban akár még hamisan polgári beállítottságúaknak mutatkozó, de valójában báránybőrbe bújt farkasok is aktívan részt vesznek. Igaz magyar és igaz keresztény tehát nem adhatja szavazatát olyanra, aki – Mindszenty József bíboros szavait idézve – „megtagadja magyarságát, idegen bandák kötelékében silány szegődménnyel”.
-
El kell távolítanunk a hatalomból azokat, akik előjogokat adnak a jövevényeknek, miközben hátrányosan megkülönböztetik az őshonos lakosokat.
-
Az emberi erőforrások miniszteri tisztjét rendkívül nehéz időben töltötte be. A Magyarságkutató Intézet létrehozásával történelmi tettet hajtott végre.
-
Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár elmondta: orgona felújításra 79, hangszer- és hangtechnika vásárlásra 279 személy és 156 közösség nyert támogatást, a zenei programok közül pedig 102 valósulhat meg a pályázat jóvoltából.
-
A magyar térképrajzok 38 település 46 oktatási intézményéből érkeztek, a versenyen végül részt vevő rajzokat ezek közül választották ki az ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Intézet által szervezett hazai országos versenyen, a GDi Magyarország térinformatikai cég közreműködésével és támogatásával.