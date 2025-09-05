Lengyelország kirekeszti a migránsokat
2025. szeptember 5. 19:08

Lengyelország további 90 nappal meghosszabbítja a lengyel-fehérorosz határsáv egyes szakaszaira vonatkozó belépési tilalmat - jelentette be pénteken a lengyel belügyi tárca.

Az intézkedés egyelőre december 4-ig marad érvényben.

"Az ütközőzóna fenntartása a Fehéroroszország felől érkező növekvő migrációs nyomás miatt szükséges" - idézik a közleményben Kierwinskit.

A varsói belügyminisztérium szerint június elejétől augusztus végéig a fehérorosz határon csaknem 13 800 határsértési kísérletet regisztráltak, s így majdnem kétszeresére nőtt az ilyen esetek száma az előző év azonos időszakához képest.

Beszámoltak arról is, hogy az év elejétől szeptember 2-ig a fehérorosz határ térségében összesen 237 embert vettek őrizetbe embercsempészet gyanújával, közülük 100-at előzetes letartóztatásba helyeztek bírósági döntés alapján. A gyanúsítottak körében a legnagyobb csoportokat az ukrán és a lengyel állampolgárok képezik.

A belépési tilalmat tavaly júniusban vezették be átmeneti jelleggel, és már többször meghosszabbították további három hónappal.

Az intézkedés a több mint 400 kilométer hosszú lengyel-fehérorosz határ több mint 78 kilométeres szakaszát érinti. Ebből egy nagyjából 59 kilométeres szakaszon a zóna szélessége 200 métert tesz ki, 15 kilométeres szakaszon pedig - ahol természeti rezervátumok, erdők vannak - mintegy 2 kilométer széles sávról van szó. Egy 3,8 kilométeres rész esetében az ütközőzóna mintegy 4 kilométer széles.

A lengyel-fehérorosz határra nehezedő migrációs nyomás miatt már az előző kormány idején, 2021 szeptemberében is belépési tilalmat vezették be a határ menti térségen kívül élők számára. A tilalmat 2022 óta fokozatosan korlátozták, mivel a határvonal jelentős részén közben felépült az elektronikus riasztórendszerrel felszerelt acélkerítés.

