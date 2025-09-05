A Magyar Nemzeti Bank nyitott a fenntarthatósági együttműködésre a türk államok jegybankjaival

Az Magyar Nemzeti Bank világ öt, a környezeti fenntarthatóságot leginkább támogató jegybankja között szerepel a nemzetközi rangsorban – mondta Kandrács Csaba a Türk Államok Szervezete Zöld Pénzügyi Tanácsának ülésén. A magyar jegybank alelnöke hozzátette: az MNB a fenntarthatóságért tett erőfeszítéseit bemutató, önkéntes TCFD-jelentését 2025-től a természeti kockázatok elemzésével kiegészítve teszi közzé.
A Magyar Nemzeti Bank teljes mértékben nyitott az együttműködésre a Türk Államok Szervezetének regionális jegybanki és pénzügyi felügyeleti partnereivel – jelentette ki Kandrács Csaba, az MNB felügyeleti és fogyasztóvédelmi alelnöke a Türk Államok Szervezetének (TÁSZ) zöld pénzügyi tanácsülésén, a kazahsztáni Asztanában. A fórumon Magyarország mellett Azerbajdzsán, Kazahsztán, Kirgizisztán, Törökország és Üzbegisztán zöld pénzügyi szektorának vezető képviselői voltak jelen.
A TÁSZ Zöld Pénzügyi Tanácsát tavaly novemberben hozták létre a szervezet kirgizisztáni ülésén. Az MNB és TÁSZ partnerek közös munkájának egyik fontos színtere lehet az MNB Technikai Együttműködési Programja, amely keretein belül tavaly 26 ország 108 jegybanki szakértője vett részt a magyar jegybank képzésein – egyebek közt Ázsiából is.
Az MNB továbbra is a vezető jegybankok között van a környezeti fenntarthatóság támogatása terén – mondta el a fórumon az alelnök. Kandrács Csaba hozzátette: a magyar jegybank önkéntesen közzéteszi éves Klímaváltozással Kapcsolatos Pénzügyi Közzétételek Munkacsoportja (TCFD) ajánlásainak megfelelő jelentését saját fenntarthatósági működéséről. A riport az idei évtől még teljesebb képet ad a környezeti fenntarthatóságról, ugyanis már a természeti kockázatok elemzésére is kiterjed.
Az MNB, a Giro Zrt. és a magyar bankok által július 1-jétől elindított Központi Visszaélésszűrő Rendszer a magyar jegybank által a kiberbűnözés visszaszorítására kezdeményezett „öt csapás” program egyik sarokköve – hangsúlyozta az MNB alelnöke az Asztana Pénzügyi Napok nemzetközi konferencia mai panelbeszélgetésén. Ez, illetve a jegybank további lépései – egyebek közt a Kiberpajzs-program – jelzik, hogy az MNB a legmodernebb technológiai eszközökkel veszi fel a harcot a kibercsalókkal szemben a digitális fizetési rendszerbe vetett bizalom fenntartása érdekében.
Kazahsztáni látogatása alatt az MNB alelnöke egyeztetett Madina Abylkassymovával, a kazah pénzügyi felügyelet (ARDFM) elnökével és vezető kollégáival, illetve kazah pénzügyi piaci szereplőkkel is.
