A Magyar Kultúra Nagykövetei

2025. szeptember 5. 18:08

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter bejelentette a Magyar Kultúra Nagykövetei program elindítását a Zeneakadémia 150 jubileumi eseménysorozatról rendezett pénteki sajtótájékoztatón Budapesten.

A miniszer elmondta: az első kulturális nagykövet Balázs János Kossuth-díjas, Liszt Ferenc-díjas zongoraművész, egyetemi docens, érdemes művész.

Kiemelte: illő, hogy a 150 éves Zeneakadémia születésnapját úgy ünnepeljük együtt, hogy a kormány minden egyes évhez egy-egy millió forint támogatást biztosít. A programsorozat 150 millió forintos támogatási kerete tehát adott - hangsúlyozta.

Hozzátette: fontos, hogy a Zeneakadémia 150 jubileumi eseménysorozat egy olyan rendezvény legyen, amely új fejezetet nyit a magyar kultúrában.

mti