Nacsa Lőrinc: semmilyen nyomásra nem mondunk le Szent István értékeiről

Nacsa Lőrinc felidézte, augusztus 20-át az aktuális politikai érdekeknek megfelelően sokszor megpróbálták megváltoztatni, más jelentéstartalommal megtölteni, átnevezni, de valódi értékét sosem tudták kitörölni a magyar emberek szívéből.

2025. augusztus 21. 08:02

A magyarság nem hasonult meg és semmilyen nyomásra nem mond le Szent István értékeiről, megtartotta a keresztény Magyarországot abban a valójában, amelyben az államalapító király ezer évvel ezelőtt ráhagyta - hangsúlyozta a nemzetpolitikai államtitkár szerdán Kolozsváron.

Nacsa Lőrinc az erdélyi város főterén álló Szent Mihály-templomban vett részt a nemzeti ünnep és az új kenyér megáldása alkalmából tartott ökumenikus ünnepségen.

Az államtitkár a Magyarok Kenyere - 15 millió búzaszem program keretében, a Pro Agricultura Alapítvány szervezésében megvalósult ünnepségen mondott beszédében a magyar népnek a Szent István-i örökség melletti ezeréves kiállását hangsúlyozta.

"Mi közösen, magyarok bebizonyítottuk, hogy ma is méltók vagyunk örökségére. Ezért tudtunk megmaradni ezer éven át itt a Kárpát-medencében, és az eljövendő ezer évben is ez fog bennünket megtartani" - húzta alá.

Nacsa Lőrinc felidézte, augusztus 20-át az aktuális politikai érdekeknek megfelelően sokszor megpróbálták megváltoztatni, más jelentéstartalommal megtölteni, átnevezni, de valódi értékét sosem tudták kitörölni a magyar emberek szívéből.

"A történelem viharai megtanítottak bennünket józanul szemlélni a körülöttünk lévő világot" - mondta.

A magyarok megtanulták fenntartásokkal kezelni a pillanatnyi múló ideológiákat és felismerni a valódi értékeket, amelyekre szilárd jövőt lehet építeni, mint a magyarság, kereszténység, európaiság

- húzta alá.

"Ezek azok az eszmék, amelyre államalapító Szent István királyunk országát építette, s amelyek ezer év távlatából sem veszítettek értékükből. Ezért mi ma is erre a hármasra kívánunk építkezni" - összegezte.

Közölte, Szent István bölcsen döntött, amikor bevezette Magyarországot Európába, mivel a kontinens akkor a biztonságot, a békét és a kereszténységet jelentette. Úgy vélte, ma épp ezek az eszmék kerültek veszélybe.

"Ezért nekünk, Közép-Európában ma az a feladat jutott, hogy megakadályozzuk, hogy az európai hatalmak zátonyra kormányozzák azt a hajót, amelynek fedélzetén mi is ott vagyunk. Mert az Európa, amelyben mi hiszünk, egy megbékélést kereső, keresztény értékrendre alapozó egység, és ebből ma sem vagyunk hajlandóak engedni" - húzta alá.

Az államtitkár hangsúlyozta, a magyaroknak a keresztény értékrendjük és nemzeti önazonosságunk adott erőt, tartotta meg őket a szétszakítottságban is, ami "közös érdem".

"A Kárpát-medence magyar közösségei, a diaszpóra magyarsága és az anyaországi magyarok mind közösen alkotjuk a nemzetet, amely nem ismer sem földrajzi, sem lelki határokat. Együtt építjük és erősítjük a bennünket összefűző köteléket" - mondta.

Hozzátette, büszkeségre ad okot, hogy Magyarországnak olyan kormánya van, "amely nemcsak partnere, hanem kezdeményezője is ennek az építkezésnek".

Horváth Vivien, a Magyarok Kenyere program ügyvezetője a kenyér fontosságát hangsúlyozta "a mindennapok csendes hősének" nevezve. Ez a magyar nép számára az összetartozást is jelenti, mivel a programnak karitatív, nemzetegyesítő jellege van.

"Nekünk minden egyes búzaszem számít, éljen bárhol a világon" - jelentette ki a program nevét parafrazálva.

Antal Géza, a szervező Pro Agricultura Alapítvány elnöke a kenyeret a szolidaritás jelképének nevezte. Bejelentette, hogy a program keretében Kolozs megyében több mint 15 tonna búza gyűlt össze. Az idei lisztet és kenyeret a kalotaszentkirályi és válaszúti szakiskoláknak ajánlják fel.

Csoma Botond, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) Kolozs megyei szervezetének elnöke Szent István király személye mellett az általa alapított államra emlékeztetett, és arra, hogy volt időszak, amikor a magyar államiságot Erdély tartotta meg. Az erdélyi magyarok elvégezték a feladatukat, megőrizték és továbbvitték azt, amit Szent István rájuk hagyott - mondta az Erdélyi Fejedelemség korára utalva.

A nemzeti ünnepen tartott ökumenikus szertartáson László Attila Kolozs-dobokai római katolikus főesperes, Fehér Attila evangélikus-lutheránus esperes, Gál Sándor református kancellár és Rácz Norbert Zsolt unitárius lelkész mondott imát és áldást az új kenyérre.

Az ünnepségi alkalmat Nyisztor Ilona és Mátyás Mónika pusztinai népdalénekesek éneke és Laczkó Vass Róbert kolozsvári színművész szavalata tette ünnepélyesebbé.

Borítókép: Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára beszédet mond az államalapítás és Szent István király ünnepe alkalmából és az új kenyér megáldása kapcsán tartott ökumenikus szertartáson a kolozsvári Szent Mihály-templomban 2025. augusztus 20-án. MTI/Kiss Gábor

MTI