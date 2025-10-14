Nem tiltani kell a cukrot, hanem okosan helyettesíteni - Beszélgetés Ipsits Anita táplálkozási szakértővel

Magyarországon ma már közel egymillió ember él diagnosztizált cukorbetegséggel, és becslések szerint legalább ugyanennyien vannak, akik még nem tudnak a betegségükről. Ez a szám évről évre növekszik, így a diabétesz mára valódi népbetegséggé vált. A megelőzés és az életminőség megőrzésének egyik legfontosabb pillére az egészséges táplálkozás. Erről beszélgettünk Ipsits Anita, táplálkozási szakértővel.

2025. október 14. 09:08

- A cukorbetegség kialakulásában mennyire játszik szerepet a mindennapi étrend?

- Nagyon is meghatározó. A napi étkezési szokásaink közvetlenül befolyásolják az inzulinválaszt és a testsúlyt, ez a két tényező pedig a 2-es típusú cukorbetegség legfontosabb rizikófaktora.

A probléma ritkán rejlik egyetlen ételben; minden egyes étkezésre figyelnünk kell. A túl sok finomított szénhidrát, hozzáadott cukor, kevés rost, rendszertelen étkezés és mozgáshiány sajnos előbb- vagy utóbb anyagcsere-problémákhoz vezet.

A WHO ezért azt javasolja, hogy naponta legfeljebb 25 gramm (kb. 6 teáskanál) szabad cukrot fogyasszunk Ez a gyakorlatban több természetes rostforrást, jobb minőségű szénhidrátokat jelent.

- Mik a leggyakoribb hibák, amiket elkövetünk a mindennapokban?

- Talán a legtipikusabb a cukros italok és nassolnivalók túlzott fogyasztása. Ezek sokszor „láthatatlan" kalóriákat jelentenek, miközben azonnali vércukor-ingadozást okoznak.

A másik hiba az alacsony rostbevitel, ami rontja a jóllakottságérzetet és gyorsabb vércukor-emelkedéshez vezet. És persze ott vannak a finomított köretek és pékáruk is.

- Gyakran halljuk, hogy „nem a cukor önmagában a probléma". Mit értesz ez alatt?

- Két étel azonos cukortartalommal is teljesen más hatású lehet attól függően, hogy mi van mellette: van-e benne rost, fehérje vagy zsír, mennyire feldolgozott, és mekkora adagot eszünk belőle. Ezért is fontos, hogy ne tiltásokban gondolkodjunk, hanem tudatos választásokban. Olyan termékeket érdemes választani, amelyek hozzáadott cukor nélkül, magas rosttartalommal és kedvezőbb szénhidrát-összetétellel készülnek.

- Hogyan lehet úgy alakítani a családi étrendet, hogy ne csak a cukorbetegek, hanem mindenki egészségesebben étkezzen?

Szerintem a legfontosabb az apró, de következetes változtatás. A cukros italokat például könnyen le lehet cserélni vízre, cukormentes teára vagy házi limonádéra. Minden főétkezéshez érdemes zöldséget, hüvelyest vagy teljes értékű köretet tenni – ezek rostban gazdagok és segítik a vércukorszint stabilizálását.

Fontos, hogy minden tányéron legyen valamilyen fehérjeforrás is, és ha lehet, válasszunk hozzáadott cukor nélküli pékárukat és desszerteket. A cél nem egy szigorú diéta, hanem egy szerethető, fenntartható étrend, amit a család minden tagja szívesen követ.

- Mit tehetnénk azért, hogy az emberek tudatosabban étkezzenek?

- Elsősorban egyszerű, érthető üzeneteket kellene eljuttatni hozzájuk. Sokat segítene, ha az egészséges szokások már gyerekkorban kialakulnának. A gyártók részéről pedig hasznos lenne az átláthatóbb címkézés – például jól látható rost- és cukorjelölések a csomagoláson.

Emellett a mindennapi élethez illő, gyors és megfizethető receptek is segítenék az átállást. Persze ugyancsak nagyon fontos, hogy az emberek időben eljárjanak szűrővizsgálatokra, mert még mindig sok a fel nem ismert eset Magyarországon.

Lobó-Szalóky Lázár