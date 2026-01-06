Dr. Simicskó István: Álljunk ki minél többen Krisztus lefegyverző békéje mellett!

Szerző: Gondola

2026. január 6. 11:38

A remény jubileumi szentéve a szent kapu ünnepélyes és szimbolikus bezárásával hivatalosan is lezárult – hívja fel a figyelmet Simicskó István, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) parlamenti frakcióvezetője közösségimédia-oldalán.



Ez a különleges esztendő a keresztény világ számára lelki zarándoklatot jelentett, amely az életszentség elmélyítésére, a hívők közösségének megerősítésére és a Krisztusba vetett hit megújítására hívott. A jubileumi év célja az volt, hogy a remény üzenetét megerősítse egy háborúkkal és bizonytalansággal terhelt világban.

A szentév lezárásához szorosan kapcsolódtak XIV. Leó pápa béke világnapja alkalmából megfogalmazott gondolatai, amelyek méltó lelki keretet adtak az év végének. A Szentatya hangsúlyozta, hogy a feltámadt Krisztus békéje nem fegyverekből fakad, hanem fegyvertelen és lefegyverző béke, amely képes megszólítani a szíveket és átalakítani az emberi kapcsolatokat. Arra buzdított, hogy a világ a konfrontáció és az erőszak helyett a párbeszéd, a megbékélés és az együttműködés útját válassza.

E gondolatok összhangban állnak a Vatikán és Magyarország álláspontjával is, amelyek következetesen kiállnak a kölcsönös párbeszéd megnyitása, valamint a világban zajló fegyveres konfliktusok mielőbbi, békés rendezése mellett. A béke azonban nem pusztán politikai vagy diplomáciai kérdés, hanem mély lelki és erkölcsi tartalommal bír: bölcsességre van szükség hozzá, amely képes ellenállni a gonoszságnak. A bölcsesség elnyerése egyben Isten barátságának elfogadását is jelenti.

Bár a jubileumi szentév véget ért, annak üzenete tovább él: a hívők feladata, hogy szívükben megőrizzék a béke reményét, és mindennapi életükben tanúságot tegyenek Krisztus fegyvertelen, lefegyverző békéjéről. Ez a béke nemcsak a múlt üzenete, hanem a jövő iránytűje is, amely cselekvésre és elköteleződésre hív minden embert.