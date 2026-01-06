Indulás előtt tájékozódjon: a havazás miatt sok a baleset, torlódás az utakon!

Szerző: Gondola

2026. január 6. 06:05

Az utinform jelenti:

Az M3-as autópályán, a Vásárosnamény felé vezető oldalon, Nagyfüged térségében, a 93-as km-nél egy személyautó szalagkorlátnak ütközött. A külső és a leálló sávot lezárták.

Az M5-ös autópályán, a Röszke felé vezető oldalon, Örkény térségében az 54-es km-nél egy kamion az árokba hajtott. A műszaki mentés miatt a külső és a leálló sávot lezárták.

Az M6-os autópályán, Tengelic térségében, a Budapest felé vezető oldalon baleset történt. A 123-as km-nél az érintett oldalt lezárták, aki teheti a 124-es jelű csomópontban hajtson le a pályáról.

Az ország szinte teljes területén intenzíven havazik – jelzik. Az ország, szinte teljes területén latyakos, hókásás, helyenként havas az utak burkolata. Kivételt képeznek a délkeleti Csongrád-Csanád és Békés vármegyék, ahol vizes, sónedves – teszik hozzá.

A gyorsforgalmi utak közül az M1-es autópályán Hegyeshalom és Komárom között, az M3-ason Hatvan és Miskolc között, az M7-esen Nagykanizsa térségében, az M30-as autópályán, az M44-es és az M4-es is, valamint az M0-s, az M85-ös és az M86-os autóutak szakaszai latyakos, hókásás a burkolat. Az M5-ös, az M6-os teljes vonalán és a többi autópálya szakaszon sónedves a burkolat.

A havazással érintett területeken a látási viszonyok is korlátozottak, amely a forgalom jelentős lassulását vonja maga után – figyelmeztetnek.

Fokozott figyelemmel és kellő óvatossággal induljanak útnak! – tanácsolják.