Hóhelyzet: a Belügyminisztérium minden területén készenlétet rendeltek el

Szerző: Gondola

2026. január 6. 05:05

A következő napokra extrém hideg és csapadékos időjárás várható, ezért a Belügyminisztérium minden területén készenlétet rendeltünk el – jelentette be Rétvári Bence parlamenti államtitkár (KDNP) a Facebook-oldalán megosztott videóban.

A katasztrófavédelem speciális egységei, a Terrorelhárítási Központ (TEK) és az Országos Mentőszolgálat (OM) földi és légi egységei azonnal bevethetők. Felvettük a kapcsolatot a honvédség speciális képességű egységeivel és az Országos Polgárőr Szövetvéggel is – nyilatkozta az államtitkár.

Hozzáfűzte, a kórházak kritikus egységeiben megtörténik a próbaüzeme az aggregátoroknak és a szünetmentes tápegységeknek, hogy az ellátás folyamatos tudjon maradni. Az iskolákkal folyamatos a kapcsolat, hogy szükség esetén azonnal intézkedhessenek.

Rétvári Bence felhívta a figyelmet arra, hogy a hajléktalanszállókon vannak üres helyek, elegendő a kapacitás, senkinek nem kell a szabadban, a hidegben töltenie az éjszakát.

Közlekedjen mindenki óvatosan, tájékozódjanak előzetesen is az útviszonyokról, figyeljünk egymásra, ha pedig valakinek bajba jutott emberről van tudomása, értesítse a hatóságokat, hogy tudjunk segíteni – kérte a kereszténydemokrata politikus.