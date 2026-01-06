Elhunyt Tarr Béla világhírű magyar filmrendező

Szerző: Gondola

2026. január 6. 12:35

Tarr Béla, a nemzetközileg elismert, Kossuth-díjas magyar filmrendező 70 éves korában hunyt el. A magyar filmművészet meghatározó alakja volt, aki dokumentarista gyökerekből kiindulva alakította ki egyedi, világszerte ismert filmnyelvét.

Művészi pályáját amatőrként kezdte, majd a Színház- és Filmművészeti Főiskolán végzett, később a Mafilm rendezőjeként és a Társulás Filmstúdió alapítójaként dolgozott.

Első nagyjátékfilmje, a Családi tűzfészek már fiatalon ismertté tette. Korai alkotásait a társadalmi realizmus jellemezte, később – különösen az 1987-es Kárhozat után – kialakult az a lassú ritmusú, fekete-fehér, hosszú snittekkel dolgozó stílus, amely filmjeit világhírűvé tette. Munkásságának meghatározó alkotásai közé tartozik a Sátántangó, a Werckmeister harmóniák, A londoni férfi és utolsó filmje, A torinói ló, amely 2011-ben elnyerte a Berlini Nemzetközi Filmfesztivál Ezüst Medve díját.

1987-től szoros alkotói együttműködésben dolgozott Krasznahorkai László íróval. Filmjeit világszerte bemutatták, a The Guardian a világ legjobb rendezői közé sorolta. Cannes-ban és Berlinben is kiemelkedő sikereket ért el, ritka nemzetközi elismerést hozva a magyar filmművészetnek.

A filmkészítésen túl kiállításokat és kísérleti művészeti projekteket is létrehozott, például az A világ végezetéig című interaktív tárlatot, valamint a Hiányzó emberek című „nem filmet”. Közéleti megszólalásaiban rendszeresen kiállt az emberi jogok és az emberi méltóság mellett. 2022-től a Freeszfe Egyesület elnöke volt, 2025-ben életműdíjat kapott Barcelonában, majd Budapest díszpolgárává választották.

Tarr Béla életműve maradandó hatást gyakorolt a magyar és az egyetemes filmművészetre, művészete egyszerre volt radikálisan egyéni, társadalmilag érzékeny és nemzetközileg meghatározó.