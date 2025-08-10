Ősök Napja
Hun-avar-magyar folytonosság - a népek íjai is tanúskodnak erről. Bugacon sokat tesznek a magyarság összetartozásának élményéért.
2025. augusztus 10. 09:06

Lovas hagyományőrzők felvonulása a nyolcadik alkalommal megrendezett Ősök Napja hagyományőrző fesztiválon Bugacon 2025. augusztus 9-én. A rendezvény célja a hun, avar és honfoglalás kori örökség felidézése, valamint a magyarság összetartozásának erősítése. MTI/Ujvári Sándor

 

 

Tarsolylmez - a magyar kultúra ősi kincse.

 

A hamar lovak a magyarság ősi barátai.

 

Atilla vezér - a világtörténelem legnagyobb magyarja. 

 

Bivalyok - népünk ősi kiszolgálói.

 

Hajrá!

 

Az jó vitéz ifjak gyakorta kergetnek.

MTI
MTI Hírfelhasználó