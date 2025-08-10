Ősök Napja
Hun-avar-magyar folytonosság - a népek íjai is tanúskodnak erről. Bugacon sokat tesznek a magyarság összetartozásának élményéért.
2025. augusztus 10. 09:06
Lovas hagyományőrzők felvonulása a nyolcadik alkalommal megrendezett Ősök Napja hagyományőrző fesztiválon Bugacon 2025. augusztus 9-én. A rendezvény célja a hun, avar és honfoglalás kori örökség felidézése, valamint a magyarság összetartozásának erősítése. MTI/Ujvári Sándor
Tarsolylmez - a magyar kultúra ősi kincse.
A hamar lovak a magyarság ősi barátai.
Atilla vezér - a világtörténelem legnagyobb magyarja.
Bivalyok - népünk ősi kiszolgálói.
Hajrá!
Az jó vitéz ifjak gyakorta kergetnek.
MTI
-
Kifejezetten örülni kellene annak, hogy nemzetközi kupameccs előtt hazai bajnokin gyakorolhat az együttes. A nemzetközi meccs a fontosabb, azaz a hazai bajnokit jelentős részben gyakorlásnak, taktika kipróbálásának lehetne tekinteni.
-
Az lenne ésszerű, ha nem akarnánk a faanyagokat műanyagokkal kiváltani, éppen ellenkezőleg, minél több műanyagot kellene kiváltani fával. Csakhogy egy ilyen politikai döntéshez nagyon hiányzik valami a közéletből, ez pedig a „Józan Paraszti Ész”.
-
Hun-avar-magyar folytonosság - a népek íjai is tanúskodnak erről. Bugacon sokat tesznek a magyarság összetartozásának élményéért.
-
Az EU gazdasági és politikai hanyatlásnak indult. A világ GDP-jének 1992-ben még közel 29 százalékát kitevő részesedése ma már kevesebb mint 15 százalék - leplezte le a brüsszeli szélsőség dilettantizmusát a politikai igazgató..
-
Hankó Balázs a férfi sírjánál fejet hajtva emlékeztetett, Sebestyén József az életével fizetett azért, mert nem akart fegyvert ragadni az ukrajnai háborúban; kényszersorozás alatt agyonverték.