Semjén Zsolt: Minden 18 éves fiatalnak lehetősége van saját otthonra Magyarországon
A KDNP derekegyházi Családi Napján tartott beszédében Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes hangsúlyozta: a kormány családpolitikai intézkedései, köztük a 3 százalékos fix kamatozású Otthon Start hitel és a CSOK Plusz olyan lehetőséget biztosítanak a fiataloknak, amely Nyugat-Európában elképzelhetetlen.
2025. szeptember 15. 17:09
Derekegyházon tartották meg a Kereszténydemokrata Néppárt hagyományos Családi Napját, ahol beszédet mondott Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke. Hangsúlyozta: a magyar kormány olyan innovatív családtámogatási programokat vezetett be, amelyek nemzetközi összehasonlításban is egyedülállónak számítanak.

Semjén Zsolt: Nyugat-Európában elképzelhetetlen a saját lakás tömeges elérése

„A 3 százalékos fix kamatozású Otthon Start hitellel és a CSOK Plusszal minden 18 éves fiatal számára adott a lehetőség, hogy saját lakáshoz jusson”
– fogalmazott Semjén.
 
 
Példaként említette, hogy a támogatások és a gyermekvállalás ösztönzése révén akár 100 millió forintnál is nagyobb összeg állhat egy fiatal rendelkezésére.
 
Hozzátette: míg Nyugat-Európában, például Németországban a társadalom többsége egész életét bérlakásban tölti, Magyarországon a kormány intézkedései a saját otthon megszerzését segítik elő.

A KDNP családpolitikai elképzeléseinek beteljesedése

A politikus kiemelte, hogy a család mindig is a KDNP politikájának középpontjában állt. Emlékeztetett:
a kereszténydemokraták évtizedek óta szorgalmazták a családi adózás bevezetését, amelynek eredménye ma már a magyar adórendszerben is megjelenik.
„A mostani családi nap a beteljesedése annak a sok évtizedes munkának, amelyet a KDNP a parlamentben végzett. Célunk kezdettől az volt, hogy ne csak az egyént, hanem a családot mint természetes közösséget támogassuk” – fogalmazott a pártelnök.
 
Semjén szerint a kormány intézkedései nemcsak a jelenlegi generációkat, hanem a jövő magyar családjait is erősítik, és olyan biztonságot teremtenek, amelyre Nyugat-Európában nincs példa.
Gerzsenyi Krisztián
