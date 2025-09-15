Járvány tört ki több veszprémi településen
2025. szeptember 15. 14:51
Az NNGYK azt közölte: a jellemző klinikai tünetek a láz, a hasi fájdalom, a hányás, a hasmenés voltak. "Kórházi kezelés három gyermek esetében vált szükségessé, haláleset nem történt" . A járvány kivizsgálásakor több közegészségügyi (víz és egyéb környezeti) mintavételezés is történt, a közegészségügyi-járványügyi és laboratóriumi vizsgálatok még nem fejeződtek be. Eközben újabb nyugat-nílusi lázzal fertőzött betegeket regisztráltak. Itthon kapták el a trópusi kórt!
Infostart
