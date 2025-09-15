Járvány tört ki több veszprémi településen
2025. szeptember 15. 14:51
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) közleménye szerint a 36. héten egy tömeges járvány zajlott le hazánkban. Veszprém vármegyében "2025. augusztus 18-án területi enterális járvány kezdődött". A TWN.hu úgy értesült, hogy az érintett három településen a hetente rendszeresen kiadott közleményük megírásáig 42 megbetegedését regisztrálták. "Közülük 27 főnél történt diagnosztikus laboratóriumi vizsgálat. Ez alapján kiderült, hogy 21 beteg székletmintájában Salmonella Typhimurium baktérium jelenlétét igazolták" - írják.

Az NNGYK azt közölte: a jellemző klinikai tünetek a láz, a hasi fájdalom, a hányás, a hasmenés voltak. "Kórházi kezelés három gyermek esetében vált szükségessé, haláleset nem történt" . A járvány kivizsgálásakor több közegészségügyi (víz és egyéb környezeti) mintavételezés is történt, a közegészségügyi-járványügyi és laboratóriumi vizsgálatok még nem fejeződtek be. Eközben újabb nyugat-nílusi lázzal fertőzött betegeket regisztráltak. Itthon kapták el a trópusi kórt!

