Világjátékok - Törőcsik Zsófia világcsúccsal aranyérmes

Törőcsik Zsófia világcsúccsal aranyérmet nyert a szabadtüdős búvárúszás uszonyos kategóriájában a kínai Csengtuban zajló Világjátékok hétfői versenynapján.
A 37 éves sportoló 300 méterig jutott el, ezzel 16 méterrel javította meg az eddigi női rekordot.
"Még mondogatnom kell magamnak, hogy az első nő vagyok a földön, aki megérintette a 300 méteres falat, ez egy olyan mérföldkő, amit a férfiaknak is elég sok évbe tellett elérniük, ez is nemrég sikerült csak nekik. A futam előtt nyugodtnak éreztem magam, ami ritka, a víz alatt végig beszéltem magamhoz, az utolsó húsz méteren már eléggé égett a combom, a háromszáz méterhez a szívem vitt be" - mondta az M1 aktuális csatornának Törőcsik Zsófia, aki vasárnap az uszony nélküli számban második volt.
Tájfutásban a Gárdonyi Csilla, Bujdosó Zoltán, Jónás Ferenc, Máramarosi Rita összetételű vegyes váltó a negyedik helyen végzett.
"Az időjárás szempontjából jobbak voltak most a körülmények, a pálya rendkívül trükkös volt, ez volt talán a legtechnikásabb sprintváltó, amelyet valaha futottam" - nyilatkozta Gárdonyi Csilla.
A 12. Világjátékokon 19 sportágban 72 magyar sportoló szerepel a vasárnapig tartó versenyeken. A programban 34 sportág, 60 szakág és 256 versenyszám kapott helyet több mint ötezer sportoló részvételével, akik több mint 110 országból érkeztek Szecsuán tartomány fővárosába.
A magyar küldöttség eddig három arany-, öt ezüst- és négy bronzérmet nyert.
Kép: A magyar világbajnok - kozbeszed.hu
