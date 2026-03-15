Elemző: a magyarok többsége elítéli Zelenszkij politikáját és a fenyegetéseket

Szerző: MTI

2026. március 15. 13:37

A magyar felnőttkorú népesség egyértelműen azon az állásponton van, hogy elutasítja az ukrán EU-csatlakozást, nem szimpatikus a magyarok számára Zelenszkij elnök, illetve elutasítják, hogy az ukrán elnök megfenyegette a magyar miniszterelnököt - mondta az M1 vasárnap reggeli műsorában Pálfalvi Milán, a Nézőpont Intézet elemzője.

A Nézőpont Intézetnek az MTVA-val együttműködésben készített március eleji közvélemény-kutatásából az derül ki, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nem népszerű a magyarok körében (64 százalékának rossz a véleménye róla),

a kormányfőnek címzett fenyegetését négyötödük (79 százalék) elutasítja, az ukrán készpénzszállítmány átvizsgálását pedig csak harmaduk ellenzi (35 százalék).

Az elemző ismertette, arra voltak kíváncsiak, hogyan vélekednek az emberek Zelenszkij személyéről, mit gondolnak a magyar miniszterelnököt ért fenyegetésről, Ukrajna Európai Unióhoz való csatlakozásáról, illetve a "pénzszállítóügyről".

Pálfalvi Milán kifejtette,

a fenyegetés ügyében pártszimpátiák alapján van különbség: a Fidesz-szavazók 97 százaléka rossz véleménnyel van Zelenszkij szavairól,

de még a Tisza-szavazók 63 százaléka is ellenezte azt, a Mi Hazánk szavazóinak 96 százaléka egyértelműen elutasítja.

Pálfalvi Milán véleménye szerint ez azt mutatja, hogy "meglehetősen káoszos helyzet van", de ezt nem tartja meglepőnek, tekintve, hogy Magyar Péter nem szívesen beszél Ukrajna témájáról, mert ő maga is tisztában van azzal, hogy a magyar társadalom nagy része egyetért azzal, hogy Ukrajnának nem szabad beavatkoznia a magyar belügyekbe, és európai uniós tagságukat sem támogatja.

Hozzátette, a Tisza Párt szavazói ugyanakkor megosztottak, többségük inkább pozitívan gondolkodik Ukrajnáról, ezért Magyar Péter óvatos, nem akar belemenni "ebbe az egyébként Magyarország sorsát meghatározó kérdésbe", hogy Ukrajnával kapcsolatban hogyan kellene vélekedni.

A Nézőpont munkatársa közölte, a magyar emberek többsége egyetért azzal, hogy a magyar állam fellépett az ukrán készpénzszállítmány ügyében, és vizsgálatot folytat, "tekintettel arra, hogy mindenki átlát a szitán, és tökéletesen látható, hogy ha nincs itt semmi takargatnivaló ebben a pénzszállítmányügyben Ukrajna részéről, (...) akkor ebben az esetben előállnának a farbával, és megmondanák, hogy konkrétan milyen célból és hogyan történt ez az egész szállítás".

Kiemelte, a magyar kormány felszólítása ellenére sem öntenek tiszta vizet a pohárba, "de ez nem véletlen, hiszen látszik, hogy vaj van a fejükön, ezért nem mernek kimenni a napra".

Pálfalvi Milán szerint ez is része annak a nyomásgyakorlásnak, amit Ukrajna irányából Magyarország felé tapasztalhatunk.

A magyar emberek többsége szerint ezt az ügyet ki kellett vizsgálni, mert nem megengedhető, hogy "nem megfelelő formában" Magyarországon keresztül bármifajta pénzeket szállítsanak át Ukrajna vagy ki tudja, hogy kinek az érdekében, ezt tisztáznia kellene az ukrán félnek - értékelt a Nézőpont elemzője.