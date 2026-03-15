Magyar pap áldotta meg a járművezetőket a római Colosseumnál

Szerző: MTI

2026. március 15. 16:35

Törő András atya, a római Pápai Magyar Intézet rektora adott áldást a Colosseum előtt felsorakozott járművekre és vezetőikre a római autósok védőszentje Szent Franciska ünnepe alkalmából vasárnap.

A Colosseum előtti téren a városi rendőrség, tűzoltóság, mentőszolgálat tucatnyi járműve sorakozott fel. Mellettük álltak a csendőrség, a pénzügyőrség, a polgári védelem, valamint az Olasz Autóklub (ACI) járművei. Az ünnepi áldáson jelen voltak Vatikán Állam járművei is. Törő András atya az autók előtt elhaladva áldását adta a járművekre és vezetőikre.

Az olasz főváros hagyományának számít, hogy a római Szent Franciska március 9-i ünnepnapját követő vasárnap az autósok áldást kapnak azokkal közösen, akik járművekkel végzik mindennapi szolgálatukat. Sokan nem tudtak az ókori amfiteátrumnál parkolni, így kezükkel magasba emelték járművük kulcsait, így kérve a szent oltalmát.

A tizenötödik században élt Szent Franciska a bencés obláta nővérek rendjének alapítója: az egyház 1925-ben nevezte ki az autóvezetők védelmezőjének, és az ACI 1928 óta hagyománnyá tette a járművek áldását.

A szentről elnevezett bazilika a Colosseum szomszédságában, a Forum Romanum régészeti parkjában található.

A templom 2023 júliusa óta Erdő Péter bíboros címtemploma, így azóta a magyar bíboros feladatának számít, hogy Szent Franciska ünnepén megáldja a római autósokat.

Erdő Péter 2024-ben személyesen vezette az áldást, amelyet tavaly Baldo Reina bíboros, a pápa római egyházmegyéjének helynöke végzett el.

Az idén Törő András atya, a római Pápai Magyar Intézet (PMI) rektora tartotta meg az autósok megáldását.

A bazilikában bemutatott misét követően gyalog tette meg az utat a Colosseumig, ahol imát mondott, majd végighaladt az autók előtt.

Törő András homíliájában hangoztatta, hogy Szent Franciska idejében Róma városát háborúk, betegségek és nagy szegénység uralta.

"Sokan, amikor a városra tekintettek, csak káoszt és szenvedést láttak. Szent Franciska viszont Krisztust látta a szegényekben, a betegekben, azokban, akik szükségben éltek. Ezért szentelte életet mások szolgálatának"

- mondta a PMI rektora. Úgy vélte, a szentek mélyebbre látnak, nem azért, mert más a szemük, hanem mert megnyitják szívüket Isten fénye előtt.

Benedetto Toglia atya, a bazilika rektora emlékeztetett arra, hogy Szent Franciska a város négy oltalmazószentjének egyike, és az egyedüli nő.

A szertartáson, amelyen többek között részt vettek a római főpolgármesteri hivatal, a városi hatóságok, a közlekedésrendészet, a polgári védelem és az Olasz Autóklub képviselői, imát mondtak a járművezetőkért és a közúti balesetek áldozataiért. Éberséget, türelmet, a szabályok betartását kérték a vezetők számára, emlékeztetve arra, hogy a gyalogosokban testvért kell látni, és az élet szentségét kell mindig szem előtt tartani.

Az eseményen részt vevő Giovanni Zannola, a főváros mobilitásért felelős tanácsosa az MTI-nek elmondta, hogy Róma utcáin egymillió-hétszázezer gépkocsi és hétszázezer robogó közlekedik, "ezért védelemre mindannyiuknak szüksége van"

A járművek áldása hatalmas tömeget vonzott a Colosseum előtti térre, római lakosokat és turistákat egyaránt.