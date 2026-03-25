Alkotmányvédelmi Hivatal: Panyi Szabolcs hálózati személy

Szerző: Gondola

2026. március 25. 06:36

A Szuverenitásvédelmi Hivatal részletes elemzésben tárja fel, hogy Panyi Szabolcs egy nemzetközi, nyugati hátterű hálózat része, mely politikai befolyásolási szerepet tölt be.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal részletes, többoldalas elemzésben foglalkozott Panyi Szabolcs tevékenységével, és arra a következtetésre jutott, hogy nem független újságíróként, hanem egy nemzetközi politikai- és médiainfrastruktúra hálózati szereplőjeként működik.

A hivatal szerint Panyi olyan transzatlanti kapcsolatrendszer része, amelyet amerikai demokrata hátterű körök és brüsszeli források finanszíroznak. Pályáját külföldi ösztöndíjak és nemzetközi programok segítették, többek között a Transparency International kezdeményezései és az Atlantic Council égisze alatt végzett „ kutatói munka ”.

Az elemzés részletesen bemutatja a médiakapcsolatokat is: Panyit a Direkt36 és a VSquare portálokhoz kötik. A hivatal szerint ezek a szervezetek többségében külföldi – köztük brüsszeli és Soroshoz köthető – finanszírozásból működnek, és egy szélesebb nemzetközi hálózat részei.

Kiemelt szerepet tulajdonítanak az OCCRP-nek is, amely egy amerikai hírszerzési hátterű szereplők által létrehozott, globális oknyomozói hálózat. Ez a rendszer nemcsak újságírói tevékenységet végez, hanem politikai nyomásgyakorlás eszközeként is működik, finanszírozási csatornákon keresztül juttatva el forrásokat a partner szervezetekhez.

A jelentés szerint Panyi ebben a struktúrában nem önálló szereplő, hanem végrehajtó, aki a nemzetközi hálózat céljait szolgálja. A kapcsolatrendszer alapján a hivatal úgy látja, hogy tevékenysége inkább politikai befolyásolási mechanizmus része, mintsem klasszikus újságírói pálya.

Ezt bizonyítja az is, hogy Panyi kapcsolatban állt külföldi titkosszolgálatokkal, és szerepet játszott abban, hogy egy európai uniós ország szolgálatai hozzáférjenek Szijjártó Péter külügyminiszter telefonos kommunikációjához. Emellett felmerül az is, hogy kapcsolatban állhatott a Tisza Párt egyes szereplőivel.