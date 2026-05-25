Visszatért a gyurcsányi rendőrterror kulcsfigurája

Szerző: Ellenpont, Magyar Nemzet, Gondola

2026. május 25. 16:05

A 2006-os gyurcsányi rendőrterror egyik felelősét, Tóth Gábor akkori budapesti főkapitány-helyettest nevezte ki rendészeti államtitkárnak Magyar Péter – hívja fel a figyelmet az Ellenpont cikke.

A tényfeltáró portál felidézte, hogy Tóth Gábor Gergényi Péter bűnügyi helyetteseként vezető pozícióból követte végig a 2006-os rendőri fellépéseket, amelyek során több alkalommal is azonosító nélküli rendőrök léptek fel civilekkel szemben. Az események idején időseket és fiatalokat is vitatott körülmények között állítottak elő a hatóságok, sok esetben a jogszerűség kérdését is felvetve. Bűnügyi helyettesként

Tóth Gábor felelőssége különösen az intézkedések szakmai irányításával kapcsolatban merül fel.

Ezt részben alátámasztja az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) 2007 márciusában készült belső tényfeltáró jelentése, amely bár a 2006. október 22-e és 24-e közötti rendőri műveleteket „alapvetően törvényesnek” nevezte, azért több súlyos szakmai hibát is rögzített: a BRFK biztosítási terve nem felelt meg a követelményeknek; a BRFK és a Rendészeti Biztonsági Szolgálat (REBISZ) terveinek összehangolása nem történt meg megfelelően; az Astoriánál végrehajtott rendőri feladatok nem voltak kellően dokumentáltak; a BRFK eseménynaplója hiányos volt; és a tüntető csoportok elszigetelésében is hibák történtek.

A jelentés azt is megállapította, hogy a BRFK külön bűnügyi biztosítási tervet nem készített. Mivel Tóth a BRFK bűnügyi helyettese volt, ez a hiányosság az ő szakterületéhez tartozott. Ebből az következik, hogy Tóthot súlyos felelősség terheli a 2006-os rendőrterror során elkövetett attrocitásokért, mint a BRFK felső vezetésének tagját. A fentiek ellenére Gyurcsány Ferenc 2007 májusában felmentette Gergényit, Tóth Gábor pedig a Budapesti Rendőr-főkapitányság élén kötött ki. Az ellenzékben politizáló Fidesz–KDNP tiltakozott, a párt szerint Tóth nem a morális megújulást, hanem a kontinuitást testesítette meg.

Az Ellenpont arra is kitér, hogy Magyar Péter új államtitkárnak a pályafutása botrányos körülmények között ért véget. A korabeli sajtó szerint egy névtelen feljelentő azt állította, hogy szakmailag indokolatlan volt a BRFK és az egyik polgárőr-szövetség közötti szerződés. A szóban forgó szerződést a Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége elnökével kötötték 2008 nyarán; a megbízott 2009. március közepéig havi nettó 38 815 forintot, 2009. március 16. és az év vége között havi nettó 83 175 forintot kapott; a szerződést 2010-re nem hosszabbították meg – részletezi a portál.