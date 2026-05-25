A keresztény kultúráért való kiállás mindannyiunk közös missziója

Szerző: kdnp.hu, Gondola

2026. május 25. 15:38

A keresztény kultúra nemcsak hagyományunk, történelmünk része, nekünk, magyaroknak ott van a sejtjeinkben, éljünk bárhol a világban; megkérdőjelezhetetlenül alkotója a magyar identitásunknak, generációról generációra adjuk át sokszor észrevétlenül Szent István örökségét, amely felülemelkedik és túlmutat minden politikai hatalmon – hangsúlyozta közösségi oldalán Juhász Hajnalka a KDNP által indított petíció kapcsán. Kiemelte: a keresztény kultúráért való kiállás nem lehet pusztán politikai ügy, mindannyiunk közös missziója kell, hogy legyen.

Szent István király a kereszténység felvételével kijelölte a magyarok útját, ezáltal olyan stratégiai és geopolitikai döntést is hozott egyben, amellyel a magyar állam a nyugati keresztény Európa részévé vált. Erről az útról az elmúlt több, mint ezer év során, minket magyarokat sem a tatárok, sem a törökök, sem a világháborúk fájdalmas vesztesége, különösen nem a kommunizmus pusztító hatása nem tudott eltántorítani, a liberalizmus is folyamatosan üt rajtunk, de sikert nem ért el – fogalmazott vasárnapi posztjában a KDNP frakcióvezető-helyettese.

A keresztény kultúráért való kiállás nem lehet pusztán politikai ügy, mindannyiunk közös missziója kell, hogy legyen. Senkinek nincs joga ezt elvenni tőlünk! – szögezte le Juhász Hajnalka. Rámutatott:

a Tisza-kormány javaslata, amely kitörölné a keresztény kultúrát az Alaptörvényből, szembemegy államalapító Szent István királyunk örökségével. Ez a kérdés a magyarok ügye, ezért mindenki tegye szívére a kezét, és pártállástól függetlenül hagyatkozzon a lelkiismeretére, mert a keresztény kultúránk megvédése magyar nemzetünk történelmi örökségének megvédése, utódaink magyar identitásának legfontosabb védőbástyája – írta a KDNP alelnöke, mindenkit buzdítva a peticio.kdnp.hu oldalon elérhető petíció aláírására.