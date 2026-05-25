Magyar Péter terve - felmondási hullám jöhet a közigazgatásban

Szerző: Magyar Nemzet, mandinder.hu, Gondola

2026. május 25. 19:37

A miniszterelnök szombati RTL-interjúja után több ponton is nőhet a feszültség a közigazgatásban, Magyar Péter ugyanis egyszerre beszélt a politikusi és vezetői fizetések csökkentéséről, valamint arról, hogy a nyári időszakban rendkívüli munkaterhelés várhat az államigazgatásra – írja a Magyar Nemzet.

A lapnak nyilatkozó nyilatkozó minisztériumi dolgozók attól tartanak, hogy a felül kezdődő bércsökkentés később lefelé is továbbgyűrűzhet.

Többen ma sem érzik rendezettnek a kormánytisztviselői fizetéseket, különösen az ügyintézői és szakreferensi szinteken, ahol már most is jelentős a túlterheltség.

Egy, az államigazgatásban nagy tapasztalatot szerzett jogász szerint a fejlett közigazgatásokban nem az a cél, hogy a vezetők rosszul keressenek, hanem az, hogy a bérük átlátható legyen, arányban álljon a felelősséggel, és ne szakadjon el indokolatlanul a szervezet többi részétől. Ha azonban a fizetések összetorlódnak, és egy vezető alig keres többet egy főosztályvezetőnél, az belső konfliktusokat okozhat. Magyar Péter arról is beszélt , hogy az Európai Unió által előírt feltételeket rövid idő alatt kell teljesíteni, ezért nyáron rendkívüli munkaterhelés jöhet a közigazgatásban.

A Magyar Nemzet cikke szerint jogilag van lehetőség a szabadságok kiadásának korlátozására, a kormányzati szolgálati jogviszonyban ugyanis a munkáltató széles mozgástérrel rendelkezik, különösen kiemelt állami feladatok vagy határidős uniós vállalások esetén. A gyakorlatban ez szabadságstopot, hétvégi munkát vagy rendkívüli készenlétet is jelenthet.