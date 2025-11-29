Az ANZSU Film kapta a Szkíta Aranyszarvas-díjat

Szerző: Gondola

2025. november 29. 11:39

Az ANZSU Film társalkotói kiváltképp azért értékelik nagyra a Szkíta Aranyszarvas-díjat, mert ezt a szakma képviselőitől kapták. Ezúttal vehette át először nő az elismerést.

Tizenhetedszer adták át az európai szellemiségű filmelismerést, a Szkíta Aranyszarvas-díjat. A bronz kisplasztikát ezúttal Pintér András operatőr, filmrendező és Szabados Zsuzsanna fotográfus, forgatókönyvíró, az ANZSU Film alkotópárosa vehette át a Magyar Művészeti Akadémia könyvtárában.

Huszti Gergely és Huszti Péter - Sipos Kata felvétele

A magyar művészeti élet kortárs nagyságai vettek részt a Szkíta Aranyszarvas-díj idei átadásán, köztük Czakó Ferenc Kossuth-díjas animációs filmrendező, a Szkíta Aranyszarvas-testület elnöke, Mihály Gábor Kossuth-díjas szobrászművész, a Szkíta Aranyszavas-díj társalapítója, a díjként szolgáló bronz kisplasztika alkotója, Buglya Sándor Balázs Béla-díjas filmrendező, Piros Ildikó Kossuth-díjas színművész, Huszti Péter Kossuth-díjas színművész, a Nemzet Művésze, Kurucz Sándor Szkíta Aranyszarvas-díjas filmművész. Feledy Balázs M. S. mester-díjas művészeti író, Orosz István Kossuth-díjas grafikus, Haris László fotóművész, az MMA elnökségének tagja, Huszti Gergely, Hubby-díjas író, Dallos Gyula, a Lovassport Örökös Magyar Bajnoka, miniszteri biztos, Lőrincz Kálmán, a Házat Hazát Alapítvány igazgatója..

Mihály Gábor Kossuth-díjas szobrászművész, a díj társalapítója - Sipos Kata felvétele

Molnár Pál, a Balassi Kard Művészeti Alapítvány elnöke, a díj társalapítója ceremóniamesterként sorolta fel, kik kapták korábban a Szkíta Aaranyszarvas-díjat: Hintsch György, Jeli Ferenc, Hildebrand István, Morell Mihály, Fakan Balázs, Pap Ferenc, Dárday István, Kurucz Sándor, Csurka István, András Ferenc, Fazekas Lajos, Vitézy László, Jelenczki István, Bácskai Lauró István, Péterffy András, Puszt Tibor.

Mihály Gábor, Cakó Ferenc és Buglya Sándor - Sipos Kata felvétele

Ebben az évben két művész, az ANZSU Film szerzőpárosa vehette át a bronz kisplasztikát: Pintér András és Szabados Zsuzsanna.

Buglya Sándor Balázs Béla-díjas filmrendező méltatta a kitüntetetteket. A nyolcvanéves filmművész személyes hangvételű laudációjában elmondta, azért akar még 25 évig élni, hogy lássa a két kiváló alkotó további műveit.

Molnár Pál, a Balassi Kard Művészeti Alapítvány elnöke, a díj társalapítója - Sipos Kata felvétele

Az ANZSU Film elsősorban dokumentumfilmeket alkot, bemutatják a természet szépségeit, kiemelik a lovak élményt adó nagyszerűségét, A Lipicai és A négy szürke című alkotásuk nemzetközi sikert is aratott. Pintér András a díjátadón elmondta, hogy ázsiai útjukon ébredtek rá, hogy Magyarország szépségeit is meg kell örökíteni és filmen bemutatni. Szabados Zsuzsanna nagy megtiszteltetésnek veszik, hiogy ő az első nő a Szkíta Aranyszarvas-díjjal kitüntetettek között.

A Szkíta Aranyszarvas-díj - Sipos Kata felvétele

Mihály Gábor, a díj társalapítója jelezte, hogy szeretné, ha a Szkíta Aranyszarvas-díj ügyét a fiatalok, köztük az ANZSU Film alkotói vinnék tovább. Czakó Ferenc Kossuth-díjas animációs filmrendező, képzőművész a díjtestület elnökeként saját rézkarcot ajándékozott a kitüntetett filmművészeknek.