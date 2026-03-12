Kaposvár történelmet ír: teljesen elektromos lesz a buszflotta és önvezető busz indul a városban

Szerző: MTI/Gondola

2026. március 12. 19:36

Kaposvár lesz az első magyar város, ahol teljesen elektromos buszok viszik az utasokat, és önvezető autóbusz is forgalomba áll a 15 milliárdos fejlesztéssel.

"Ha van háború és Ukrajna európai uniós tag, kizárólag magunkra számíthatunk", ezért is fontos Kaposvár iparosítása, önfenntartásra való törekvése - mondta Gelencsér Attila, Kaposvárnak és a Zselicnek a választáson újrainduló fideszes országgyűlési képviselője a somogyi vármegyeszékhelyen csütörtökön.

A politikus Kaposvár közösségi közlekedésének 15 milliárd forintos fejlesztésére, azon belül 42 elektromos autóbusz beszerzésére és az ahhoz kapcsolódó beruházásokra vonatkozó kormányzati támogatási szerződés aláírását követő sajtóeseményen közölte, ha megvalósulnak a hadigazdálkodásra és Ukrajna európai uniós tagságára vonatkozó tervek, "itt nem lesz kormány, aki ilyen természetű beruházásokra támogatást tudna biztosítani". Egyúttal megjegyezte, reméli, "nem ez lesz", és "marad minden a régiben".

Csepreghy Nándor, az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) parlamenti államtitkára azt hangsúlyozta, hogy Magyarország két világ találkozásánál, két világ metszéspontjánál fekszik, és akkor tud fejlődni azon túl, ha békét és prosperitást garantál az állampolgárainak, az ott működő cégeknek, ha kihasználja ezen világok találkozási pontjában rejlő lehetőséget, ez pedig a közlekedésen keresztül érhető el.

A közlekedés biztosítja a társadalmi mobilitást, a munkába, oktatási intézménybe jutás lehetőségét - tette hozzá.

Az Orbán-kormányok elmúlt 16 évének a közlekedés terén elért eredményeire példaként hozta fel, hogy amíg 2010-ben Magyarország 10 településének lakosai tudtak fél órán belül elérni egy gyorsforgalmi utat, ma már ez a teljes lakosság 90 százalékának biztosított.

A 25 megyei jogú városból 22-t "bekötöttek" a kétszer kétsávos hálózatba, és amíg 16 évvel ezelőtt még csak három, ma már 11 autópályán haladva lehet eljutni az országhatárig, mindez nemcsak a Magyarországon belüli mobilitást, hanem a tranzitforgalmat is jelentősen támogatja - tette hozzá.

Az államtitkár kitért arra, hogy ezer településen teremtették meg, illetve bővítették a közösségi közlekedés lehetőségét, a tarifareformmal bevezetett ország- és vármegyebérletekkel európai összehasonlításban is nagyon olcsóvá tették az utazást.

A MÁV-csoport két év alatt ezer új, magyar gyártású autóbuszt vásárol, és új megállapodásokat köt vidéki településekkel a helyi és a helyközi közlekedés összehangolására, az egyre nagyobb átjárhatóság, a hatékonyság fokozása érdekében - fűzte hozzá.

Csepreghy Nándor a vasúti közlekedésről azt mondta, 100 új, vagy "új típusú" mozdonnyal jelentősen növelték a MÁV "menetrendszerűségét", amely meghaladja a 85 százalékot, a fennmaradó 15 százalékban érintett utasoknak visszatérítik a jegyár felét 20 percnél nagyobb késés esetén.

Beszámolt arról, hogy Lázár János építési és közekedési miniszter lobbitevékenységének köszönhetően 1600 milliárd forintból indul vasútfejlesztési projekt, amelynek részeként ezer kilométer vasúti pályát újítanak meg.

A következő hetekben megindul a személyszállítás a rendszerváltás utáni legnagyobb vasúti beruházás eredményeként épült Budapest-Belgrád vonalon, amelyen a magyar fővárosból kevesebb, mint három és fél óra alatt el lehet jutni a szerb fővárosba, készül a budapesti központokat elkerülő, a vidéki árumozgatást támogató déli körvasút projekt, ambicionálják a vasúti áruforgalom kelet-nyugati irányú átjárhatóságát biztosító V0-s tervet, mindezek mellett megpróbálják tehermentesíteni azt a 130 ezer kilométernyi közúthálózatot, amelynek felújítása a következő évek egyik legfontosabb feladata lesz - mutatott rá.

Az államtitkár Kaposvárról szólva megjegyezte, hogy a városvezetés fejlesztési tervei sokszor megelőzik a korukat. Utalt arra, ilyen volt a sűrítettgáz-üzemű helyi járatú autóbuszok beszerzése 2015-ben, ilyen ma a teljes autóbuszflotta lecserélése elektromos járművekre.

Bár ezek a projektek nem olcsók, irányt mutatnak és párhuzamba állíthatók a kormányzat politikájával, amelynek az a törekvése, hogy az emberek Budapesten kívül is megfelelő életminőségben éljenek, ugyanolyan lehetőségeket nyújtsanak számukra, mint a fővárosban vagy az agglomerációjában élőknek - közölte Szita Károly (Fidesz-KDNP).

Kaposvár polgármestere beszámolt arról, hogy a támogatási szerződésnek köszönhetően a város a már használatban lévő két elektromos autóbusza mellé 11 csuklós, 23 szóló, 6 midi, és 2 önvezető buszt vásárol, valamint 30 elektromos töltőt, 20 korszerű utastájékoztatóval felszerelt úgynevezett okosbuszmegállót épít, valamint elektronikus jegyrendszert vezet be.

Az autóbuszok közül 15 már idén júniusban megérkezik, a flotta jövő tavaszra lesz teljes, ezzel Kaposvár lesz az első város Magyarországon, ahol 100 százalékban elektromos járművekkel biztosítják a tömegközlekedést, és ugyancsak az első, ahol önvezető autóbusz jár - emelte ki.

A településvezető kitért arra, hogy terveik szerint Kaposvár fenntartható modellváros lesz, modell a magyar és a hasonló gondokkal küzdő európai településeknek is, ennek alapja az energiahatékonyság és a fenntartható közlekedés.

A több mint 10 évvel ezelőtt vásárolt, sűrítettgáz-üzemű buszokat felváltó új járműflottával csökken a városban a károsanyag-kibocsátás, mérséklődik a helyi tömegközlekedés évi 1,1 milliárd forintos vesztesége, és nő a szolgáltatás színvonala a járatok sűrítésével, és azzal, hogy a midibuszok olyan utcákba is eljutnak, ahová a régebbi járművek nem tudtak - hangsúlyozta a polgármester.