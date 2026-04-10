Brüsszel megüzente: Magyar Péter győzelme esetén sem jönnének az uniós pénzek

Szerző: Gondola

2026. április 10. 13:14

A brüsszeli Politico szerint Magyar Péter választási győzelme esetén sem tudná könnyen felszabadítaná az uniós pénzeket a szigorú feltételek, határidők és politikai akadályok miatt. Értsd: nincs meg erre a brüsszeli akarat.

Magyar kampányában gyors megoldást ígért, és azt, hogy rendezné a kapcsolatot Brüsszellel. Ehhez azonban szigorú feltételeket kell teljesíteni: korrupcióellenes intézkedések, az igazságszolgáltatás függetlenségének erősítése, az akadémiai szabadság helyreállítása, valamint csatlakozás az Európai Ügyészséghez – nyomatékosítja a brüsszeli lap.

Az EU összesen 27 úgynevezett „szupermérföldkő” teljesítéséhez köti a pénzek kifizetését. Ezek egy részét már részben vagy teljesen teljesítette a jelenlegi kormány, de a „ hátralévő reformok ” végrehajtása időigényes, és politikailag is nehéz lehet – írják brüsszeli virágnyelven.

Komoly akadályt jelenthet, hogy egyes változtatásokhoz kétharmados parlamenti többség szükséges, ami nem biztos, hogy Magyar rendelkezésére állna – szögezik le. Emellett az államfő és az alkotmánybíróság is lassíthatja a folyamatot – rémüldöznek.

A határidők szorosak: a helyreállítási alapból származó mintegy 10 milliárd eurót 2026 augusztusáig lehetne lehívni. A fennmaradó összegek későbbi határidőkkel érhetők el – figyelmeztetnek sokat mondóan.