Agyonhallgatott téma a Facebook-politikában: a migránskérdés és a mentelmi ügy

Szerző: Molnár Pál

2026. május 26. 08:36

Kettős mérce jellemzi az új budapesti kabinet kommunikációját: mások esetleges ballépéseit éles fénybe állítaná, önmaga mentelmi ügyét azonban sűrű homályba burkolná a Facebook-kedvelő politikus.

Jelentősen csökkenni fog a miniszterelnök, a miniszterek, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése - közölte Magyar Péter miniszterelnök az RTL-nek adott, szombat este sugárzott interjújában. Bánó Attila Európa-érmes publicistát kérdezte a Gondola.

− Szerkesztő úr, a populista intézkedést bejelentő miniszterelnök is, az őt kérdező riporter is gondosan agyonhallgatta a migrációs fenyegetés témáját. Ez miért tölt el bennünket aggodalommal?

− Magyar Péter miniszterelnök nem véletlenül kerülgeti ezt a témát. Egyik sarkalatos kampányígérete ugyanis a nekünk járó, visszatartott uniós pénzek hazahozatala volt, és ez ügyben tárgyalásos kapcsolatban áll Brüsszellel. Tudjuk, mindössze

pár hónapja van arra, hogy az új kormány eleget tegyen annak a 27 feltételnek, amelyet a siker érdekében teljesíteni kellene.

Ez még némi brüsszeli engedmények esetén is lehetetlen, de a pénz egy része megszerezhető, ha a különösebb munkát nem igénylő döntések megszületnek. Az uniós pénzek tehát részint megszerezhetők, és azokat az Orbán-kormány is megszerezhette volna. A kérdés csak az, hogy milyen áron? A visszatartott pénzek már a zsebünkben lennének, ha Orbán Viktor elfogadta volna a migránskvótát, az illegális migránsok beengedését, ha a kormánya engedett volna Ukrajna katonai támogatásának,

az LMBTQ-féle abnormalitásnak, a gender ideológiával kapcsolatos követeléseknek

és bizonyos „jogállami” feltételek teljesítésének. Ez esetben megszűnhetett volna a velünk szemben alkalmazott retorziók egy része, a gazdasági és politikai nyomásgyakorlás. A szóban forgó feltételek némelyikét az új kormány egy tollvonással teljesíteni tudja, csakhogy ezzel sérül hazánk szuverenitása. Magyarán, akkor kapunk pénzt, ha meghátrálunk, ha teljesítjük a migránskvótát, engedünk az LMBTQ és gender lobbik nyomásának, ha hozzájárulunk az ukrajnai háború folytatásának támogatásához, a csődtömeg Ukrajna uniós csatlakozásához, vagyis beleegyezünk abba, hogy a birodalom szűkítse nemzeti jogköreinket. Magyar Péter teljesítheti ezeket, de ezen a ponton fel kell tenni a kérdést, vajon mennyi pénzért adható el a nemzet önbecsülése, függetlensége és szabadsága?

A neoliberális politikai-világnézeti irányzat úgy viselkedik Európában, mint a kakukk, amely idegen fészekbe helyezi a tojását.

Az unió addig melengette ezt a kakukktojást, amíg az kikelt, most pedig egymás után próbálja kilökdösni a fészekből Európa gyermekeit. Hangadói szerint az a nemzet, amely nem fogadja el az illegális migráció nyomán kikényszerített állapotokat, nem vállalja ennek terheit, amely nemzet nem enged az LMBTQ- és BLM-féle abnormalitásnak, az megérdemli a gazdasági retorziót, a megbélyegzést, a vele szemben alkalmazott politikai nyomásgyakorlást. Magyar Péter politikai stratégiájának lényege, hogy

enged a brüsszeli diktátumoknak és szembe megy szinte mindennel, amit az Orbán-kormány tett és képviselt.

A tiszások kígyót-békát kiabálnak a leváltott kormányra, de állításaik zöme rágalom és hazugság. Elég, ha Szalai Piroska volt miniszterelnöki főtanácsadó véleményére hagyatkozunk, aki nemrég kijelentette: azt állítani, hogy a magyar gazdaság romokban van, tudatos félrevezetés. Hozzátette, hogy a legfrissebb adatok szerint, a magyar GDP 2026 első negyedévében 0,8 százalékkal nőtt az előző negyedévhez képest, és ez a második legnagyobb növekedés volt az egész Európai Unióban. Magyar Péter kormánya már azt a gyalázatot is elkövette, hogy javaslatot tett a keresztény kultúra védelmének kitörlésére az Alaptörvényből! Ez

a legdurvább lépés Szent István országa, a keresztény hagyományaira büszke Magyarország ellen.

Orbán Viktor bátran kiállt a nemzet szuverenitása, a kereszténység pénzben nem mérhető erkölcsi értékei mellett. Ezeket soha nem adta el harminc ezüstért.

− A Gacebook-politikus közölte: transzparens kormányzati tájékoztatást szeretne, a kormány pedig válaszolni fog a szabad sajtó minden kérdésére. Az úgynevezett „szabad sajtó” említésével jelezte, listázni fogják az újságírókat. Miért veszélyes a társadalomnak, ha a kormányt csak saját propagandistái kérdezhetik?

− Magyar Péter számtalanszor jelét adta annak, hogy nem kedveli azokat az újságírókat, akik kényelmetlen kérdéseket tesznek fel neki. Őket minden esetben

propagandistáknak nevezte, de ezzel a logikával a közéleti újságírás minden résztvevője annak tekinthető.

Lehet persze sértegetni az újságírókat, csak aztán ne csodálkozzon Magyar Péter, ha emiatt sokan tartják ostoba politikusnak. Azt ugyanis minden pályatársa tudja, hogy egy politikus akkor árt legtöbbet magának, ha szembefordul az újságírókkal. A Tisza Párt elnöke nyilván abból indul ki, hogy bármit megengedhet magának, felhergelt támogatói úgysem fordulnak el tőle. Ebben a számításában egyelőre nem kell csalódnia, a közvélemény egy része lelkesen tapsol neki. Jelenleg! Magyar Péter rajongóit nem érdekli, hogy a bálvány miként bánt a feleségével, a barátnőjével, és miként gorombáskodott mindazokkal, akik nem tetszenek neki. Hívei akkor is megtapsolták, ha a vallásos embereket, a politikus társakat, az újságírókat vagy a köztársaság elnökét sértegette. A király azonban meztelen, jönni fog a csalódás és a lelkesedés elmúlik. Már csak az időpont kérdéses.

− Mind a riporter, mind a miniszterelnök agyonhallgatta a mentelmi ügyet is. Mire következtethetünk abból, hogy az ügyészség által indított, ám Brüsszelben elakasztott folyamat kérdését a szőnyeg alá söprik?

− Az emlékezetes mobiltolvajlás miatti felelősségre vonás elől Magyar Péter EP-képviselő annak idején

Manfred Weber néppárti elnök védőszárnyai alá menekült.

Mint ismeretes, garázdaság és lopás miatt indult nyomozás vele szemben, majd a büntetőeljárás lefolytatása érdekében Polt Péter legfőbb ügyész kezdeményezte Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését. Az ügyben az Európai Parlament Jogi Bizottsága csupán iratismertetést tartott, és nem döntött a mentelmi jog felfüggesztéséről. Menczer Tamás államtitkár, kommunikációs igazgató akkor nem véletlenül jelentette ki a Facebook-oldalára feltöltött videóban: „Manfred Weber nem akarja, hogy a telefontolvaj Magyar Péter bíróság előtt feleljen a tettéért”. A bizottság az időhúzással a mentelmi jog felfüggesztésének kérdését lényegében szőnyeg alá söpörte. Emlékezzünk Magyar Péternek a kampány során elhangzott kijelentésére, miszerint „mindenki meg lesz büntetve”. Ne legyenek kétségeink, a mindenki megbüntetésére készülő bátor miniszterelnök, egy valakit kiemel majd ebből a körből. Sajátmagát.

