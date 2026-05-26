The show must go on: filmproducer lett Magyar Péter miniszterelnöki kabinetfőnöke

Szerző: MTI/Gondola

2026. május 26. 10:25

Magyar Péter bejelentette, hogy Sümeghy Claudia, közgazdász és filmproducer lett a miniszterelnöki kabinetfőnöke. Az új vezető a Tavaszi szél - az ébredés című dokumentumfilm egyik alkotójaként is ismert.

Sümeghy Claudia (igen, jól látja, C-vel írva - a szerk.) lett Magyar Péter miniszterelnöki kabinetfőnöke – jelentette be a kormányfő kedden a Facebook-oldalán. Az új kabinetfőnök nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, filmproducer, és a Tavaszi szél – az ébredés című dokumentumfilm egyik alkotója.

A miniszterelnök közlése szerint Sümeghy Claudia felsőfokon beszél angolul és olaszul, emellett jelenleg az Oxfordi Egyetem executive leadership programjának résztvevője. Korábban közel egy évtizedet dolgozott a pénzügyi szektorban, ahol egy 200 fős értékesítői csapat vezetőjeként Európa legjobb területi vezetője lett.

Magyar Péter kiemelte, hogy az új kabinetfőnök egyetemista kora óta vállalkozó és ügyvezető, 2016 óta pedig férjével, Topolánszky Tamás Yvan filmrendezővel közös filmgyártó és -forgalmazó cégük producere, valamint kommunikációs vezetője.

A kormányfő megjegyezte, hogy Sümeghy Claudia a Tavaszi szél – az ébredés című dokumentumfilm egyik alkotójaként másfél éve követi a munkáját, így jól ismeri a Tisza közösségét, annak döntéshozatali folyamatait és értékválasztásait.

„Kabinetfőnökként olyan tiszta szándékok által vezérelt, stratégiailag koherens és emberközpontú vezetői környezetet fog teremteni, amelyben a döntések a működő, jövőbiztos és emberséges Magyarország építését szolgálják” – írta Magyar Péter.

A bejegyzésben a miniszterelnök megköszönte korábbi kabinetfőnöke, Velkey György munkáját is. Velkey a jövőben országgyűlési képviselőként és a Külügyminisztérium államtitkáraként folytatja munkáját.