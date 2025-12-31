Halamy Gábor: Tévhit, hogy nálunk a fiatalok csak a liberális eszmékhez vonzódnak

Szerző: Gondola

2025. december 31. 16:35

Halmay Gábor, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) elnöke a Vasarnap.hu-nak adott interjújában hangsúlyozta, tévhit, hogy a magyar fiatalok kizárólag liberális eszmékhez vonzódnának: sok keresztény, konzervatív gondolkodású fiatal él az országban, akik eddig gyakran nem találták meg a számukra megfelelő közösséget. Az IKSZ célja, hogy számukra szervezeti és közéleti keretet biztosítson.

Az elnökváltás zökkenőmentesen, a folytonosság jegyében zajlott, Halmay korábbi alelnöki tapasztalataira építve.

Az új vezetés egyik fő eredménye az országos szervezetépítés: számos nagyvárosban és kisebb településen alakultak vagy újultak meg IKSZ-szervezetek, így a szövetség ma már hálózatszerűen működik. Emellett tematikus munkacsoportok indultak, saját rendezvényeket szerveznek, jelen vannak jelentős fesztiválokon, és megkezdődött a nemzetközi kapcsolatok építése is.

Halmay Gábor azt is hangsúlyozta, hogy a 16–35 év közötti fiatalok egyre aktívabban csatlakoznak, sokan a kormány értékalapú politikájával azonosulnak, mert az számukra biztonságot és kiszámítható jövőt jelent. Úgy véli,

ma Európában kereszténynek és konzervatívnak lenni önmagában „lázadás”, és az IKSZ segít abban, hogy ezek a fiatalok ne érezzék magukat egyedül.

Az IKSZ egyben a KDNP utánpótlásbázisa is: a fiatalok kipróbálhatják magukat különböző szerepekben, és egyre több lehetőség nyílik számukra a közéletben. A közelgő választásokon az IKSZ tagjai részt vesznek a kampánymunkában, különösen az online térben, miközben a jövőben a szervezet további erősítése, képzések és közösségépítő programok – például nyári tábor – is célként jelennek meg.