Időjárás-előrejelzés: az óév fehér tájjal búcsúzik

Szerző: Gondola

2025. december 31. 17:06

Szilveszter éjszakáján az ország egyre nagyobb részén várható havazás, így az óév fehér tájjal búcsúzik.

A HungaroMet előrejelzése szerint északnyugatról délkelet felé haladva több helyen hullhat hó, jellemzően 2 centiméter alatti mennyiségben, de a Dunántúli-középhegység magasabb részein és a Dunakanyarban akár 2–5 centiméteres hóréteg is kialakulhat, miközben a délnyugati területeken csapadékmentes marad az idő.

A hőmérséklet szilveszter éjszakáján általában –6 és 0 fok között alakul, az északi völgyekben azonban akár –9, –10 fok is előfordulhat, majd az éjszaka második felétől enyhülés kezdődik. A szél nyugatiasról délnyugatira fordul, sokfelé élénk, időnként erős lökésekkel, miközben a havazás kelet–délkelet felé húzódik. Újév napján a csapadék fokozatosan megszűnik, a nappali csúcshőmérséklet többnyire 0 és +6 fok között várható, délnyugaton enyhébb, északkeleten hűvösebb idővel.