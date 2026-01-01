Szilveszter napján is egy kistelepülésnyien érkeztek Ukrajnából

Szerző: MTI/Gondola

2026. január 1. 13:34

Az ukrán-magyar határszakaszon 3191-en léptek be Magyarországra szerdán - adta tájékoztatásul az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) csütörtökön.

A beléptetettek közül a rendőrség 23 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért - áll a közleményben.