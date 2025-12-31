Bakondi György: Magyarország vonzerejét a turisták számára is nagymértékben a biztonságos környezet adja

Szerző: Gondola

2025. december 31. 18:05

Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerint a közbiztonság alapvető feltétele a gazdasági stabilitásnak és növekedésnek, valamint meghatározó tényező az ott élők és az odalátogatók biztonságérzetében.

Európai példákon keresztül – többek között Párizs, Berlin, Köln és Milánó esetét említve – arra hívta fel a figyelmet, hogy a közbiztonsági problémák súlyos következményekkel járhatnak, akár rendezvények elmaradásához is vezethetnek.

Kiemelte, hogy a magyar kormány 2010 óta kiemelt célként kezeli a közbiztonság megerősítését, amely a bűncselekmények számának csökkenésében és a lakosság biztonságérzetének javulásában is mérhető. Szerinte

Magyarország vonzerejét a turisták számára is nagymértékben a biztonságos környezet adja.

A főtanácsadó hangsúlyozta, hogy a lakosság biztonságérzetét különösen a terrorcselekmények és a nők elleni erőszak befolyásolják, és megjegyezte:

Nyugat-Európában egyre több tapasztalat mutat összefüggést az illegális migráció és a közbiztonsági kockázatok között. Felidézte: a karácsonyi időszakban Párizsban egy korábban elítélt és kiutasítás alatt álló, Maliból származó bevándorló több nőt megsebesített késsel.

Úgy vélte, Magyarország biztonságához jelentősen hozzájárul a 2015 óta alkalmazott migrációs politika, a határvédelem három eleme – a műszaki akadályrendszer, a jogi határzár és a rendőri jelenlét –, amelyek gyengítése a migrációs nyomás erősödéséhez és a közbiztonság romlásához vezethet.