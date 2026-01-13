Ezt nem láttuk jönni: EU-rekord munkanélküliség Finnországban

Szerző: Gondola

2026. január 13. 11:36

Eurostat: Finnországban jelenleg a legmagasabb a munkanélküliségi ráta az Európai Unióban, de Svédország és Franciaország is romló tendenciát mutat.

Az Eurostat legfrissebb adatai szerint Finnországban jelenleg a legmagasabb a munkanélküliségi ráta az Európai Unióban . Az Európai Bizottság statisztikai hivatalának múlt csütörtökön közzétett jelentése alapján 2024 novemberében több mint 250 ezer ember volt munka nélkül Finnországban, ami a munkaerő 10,6 százalékát jelenti.

Ezzel Finnország megelőzte Spanyolországot, amely korábban vezette az uniós munkanélküliségi rangsort. A mostani adat a 2009-es globális pénzügyi válság utáni időszak óta a legrosszabb finn mutató, és jól tükrözi a finn gazdaság gyengébb teljesítményét más uniós tagállamokhoz képest.

Összehasonlításképpen: Hollandiában novemberben mindössze 4 százalékos, Magyarországon 4,4 százalékos, míg az EU-átlag 6 százalékos munkanélküliséget mértek.

Az adatok hosszabb távú trendjei azt mutatják, hogy a hagyományosan magas munkanélküliséggel küzdő dél-európai országok, például Spanyolország és Görögország, az elmúlt évtizedben jelentősen javítottak helyzetükön. Ezzel szemben Finnországban – és Svédországban is – romló tendencia figyelhető meg.

A szakértők szerint a finn munkanélküliség növekedésének egyik oka, hogy az elmúlt években bővült a munkaerőpiac, elsősorban a külföldről érkezők számának emelkedése miatt. Ez azonban egybeesett a gazdasági lassulással, ami megnehezítette az elhelyezkedést. Emellett a finn kormány több olyan intézkedést is bevezetett, amelyeket bevándorlói szervezetek bíráltak, mert szerintük nehezítik az újonnan érkezők helyzetét.

A kedvezőtlen adatok ellenére a finn Gazdasági és Foglalkoztatási Minisztérium optimista: közlésük szerint az elmúlt egy évben mintegy 25 ezerrel nőtt a foglalkoztatottak száma, és több ágazatban is bővülnek az álláslehetőségek. A tárca arra számít, hogy a következő 12 hónapban javulhat a munkaerőpiaci helyzet