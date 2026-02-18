Fülöp Attila: Az elmúlt években csaknem hatszorosára nőtt a szociális célú kiadások összege

Szerző: Gondola

Az elmúlt években jelentősen, csaknem hatszorosára nőtt a szociális célú kiadások összege – hangsúlyozta a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára a hajdúszoboszlói Szent II. János Pál Pápa Szociális Otthon átadásán.

A Belügyminisztérium államtitkára, Fülöp Attila a hajdúszoboszlói Szent II. János Pál Pápa Szociális Otthon átadásán elmondta: 2010 óta csaknem hatszorosára nőtt a szociális célú kiadások összege, a 325 milliárd forintról 2026-ra 1860 milliárd forintra.

Ez tartalmazza a szociális és gyermekvédelmi dolgozók 15 százalékos béremelését is.

A 99 férőhelyes intézmény a Debrecen-Nyíregyházi Római Katolikus Egyházmegye 2,7 milliárd forintos beruházásában épült meg, működését a kormány támogatja. Az államtitkár méltatta az egyház széles körű gondoskodó tevékenységét az oktatástól az idősgondozásig.

Bodó Sándor országgyűlési képviselő hangsúlyozta: az idősellátásban nincs megalkuvás, az idősek a legjobbat érdemlik. Czeglédi Gyula polgármester kiemelte, hogy az intézmény új otthont és lelki menedéket nyújt a szépkorúaknak.

Az otthont Palánki Ferenc megyéspüspök áldotta meg, aki a szeretet győzelméről és az emberi méltóság fontosságáról beszélt.