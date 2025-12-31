Mik lesznek a legfontosabb változások az új évben?

Szerző: Gondola

2025. december 31. 12:35

A Fidesz-KDNP kormányzásával tovább bővülő családtámogatás, adókedvezmények, béremelések, nyugdíjemelés várható 2026-ban is.



"Messze nem teljes a lista, de ezek a legfontosabb lépések:



Januártól jelentősen emelkedik a családi adókedvezmény mértéke, egy gyermek esetében 20 ezer forintra, két gyermeknél 40 ezer forintra, három vagy több gyermek esetén pedig gyermekenként 66 ezer forintra.



Életbe lép a 40 év alatti kétgyermekes anyák szja-mentessége is, ez egy átlagfizetést elérő édesanya számára havi 180 ezer forintos pluszt jelenthet.

A korábbi 32 és 21 százalékos béremelés után tovább emelkedik a pedagógusok bére, emellett 15 százalékkal nő a köztisztviselők fizetése is.



Szintén 15 százalékkal nő a szociális és kulturális ágazatban dolgozók fizetése, miközben folytatódik a bírósági dolgozók béremelése is. A közszolgálatban dolgozók egymillió forintos otthontámogatásban is részesülhetnek.



A nyugdíjasok a januári 3,6 százalékos emelés mellé megkapják a 13. havi nyugdíjat, valamint a 14. havi első részletét, először egy heti juttatás formájában. Februárban megérkezik a rendvédelmi dolgozók hathavi fegyverpénze is.



A minimálbér január 1-től 11 százalékkal emelkedik.