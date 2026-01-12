Harrach Péter a doni tragédiáról: A háborúból időben kell kimaradni
„A hosszú arcvonal, mínusz 30-40 fokos hideg, a hiányos felszerelés, az akadozó utánpótlás, a váltás elmaradása minimálisra csökkentették az erős ellenféllel szembeni védekezés esélyét. Ismerjük a számokat: 42 ezer katona esett el, 26 ezer került hadifogságba, és 28 ezer sebesültet sikerült hazahozni”– hangoztatta Harrach Péter kereszténydemokrata politikus, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság elnöke a Pákozdi Katonai Emlékpark Nemzeti Emlékhelyen tartott doni megemlékezésen.
„Idén van a mohácsi csata 500 éves évfordulója. Ez az esemény fordulópont volt a magyar államiság ezer éves történetében. Előtte nagy tekintélyű szuverén állam volt a Magyar Királyság. A következő félezer évben birodalmak árnyékában éltünk. Ennek az időszaknak nagy vereségei is hordoznak azonban pozitív üzeneteket. Gondoljunk a Rákóczi szabadságharc és az 1848-49-es forradalom és szabadságharc dicsőséges pillanataira, a Trianon utáni talpraállásra, 1956 első napjainak nemzeti egységére. Mindez a hazaszeretet és a nemzeti öntudat üzenete” – folytatta beszédét.
„Vajon a Don-kanyar mit üzen nekünk?”
„Van ennek az eseménynek egy nagyon aktuális üzenete: a háborúból időben kell kimaradni”