Harrach Péter a doni tragédiáról: A háborúból időben kell kimaradni

Szerző: Gondola

2026. január 12. 20:12

1943. január 12. és az azt követő napok nemzeti történelmünk tragikus fejezete. A doni áttörésben a magyar királyi 2. honvéd hadsereg megsemmisítő vereséget szenvedett. Annak ellenére, hogy ebbe a háborúba belekényszerítettek minket, a magyar katonák becsülettel helytálltak.

„A hosszú arcvonal, mínusz 30-40 fokos hideg, a hiányos felszerelés, az akadozó utánpótlás, a váltás elmaradása minimálisra csökkentették az erős ellenféllel szembeni védekezés esélyét. Ismerjük a számokat: 42 ezer katona esett el, 26 ezer került hadifogságba, és 28 ezer sebesültet sikerült hazahozni”– hangoztatta Harrach Péter kereszténydemokrata politikus, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság elnöke a Pákozdi Katonai Emlékpark Nemzeti Emlékhelyen tartott doni megemlékezésen.

„Idén van a mohácsi csata 500 éves évfordulója. Ez az esemény fordulópont volt a magyar államiság ezer éves történetében. Előtte nagy tekintélyű szuverén állam volt a Magyar Királyság. A következő félezer évben birodalmak árnyékában éltünk. Ennek az időszaknak nagy vereségei is hordoznak azonban pozitív üzeneteket. Gondoljunk a Rákóczi szabadságharc és az 1848-49-es forradalom és szabadságharc dicsőséges pillanataira, a Trianon utáni talpraállásra, 1956 első napjainak nemzeti egységére. Mindez a hazaszeretet és a nemzeti öntudat üzenete” – folytatta beszédét.

„Vajon a Don-kanyar mit üzen nekünk?”

– tette fel a kérdést.

Válaszában kifejtette: „Ezt talán Jány Gusztáv vezérezredes, a második hadsereg főparancsnoka fogalmazta meg a legjobban, amikor első elkeseredésében írt hadseregparancsa után, látva katonái helytállását, a másodikban így fogalmazott: » a hadsereg sokáig a Don parton keményen állta a harcot…..olyan ragyogó fegyvertényekkel tűntek ki, amelyek a régi magyar katonai hírnévhez mindenben méltóak « ”

„Van ennek az eseménynek egy nagyon aktuális üzenete: a háborúból időben kell kimaradni”

– tette hozzá.

„Egy sír előtt állunk, a Don-kanyarban elesett magyar katona maradványainál. Amikor előtte fejet hajtunk, a második hadsereg minden elesett katonája előtt hajtunk fejet. Itt van egy emlékkápolna is, ami a katonai becsület transzcendens motívumára utal. Köszönetet mondok mindenkinek, aki ápolja elődeink emlékét, és példáját hazaszeretetből és helytállásból számunkra és a következő generáció számára is” – zárta ünnepi beszédét Harrach Péter.