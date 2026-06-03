Újra fellángolhat a konfliktus: Irán rakétákkal támadott, az USA visszacsapott a Hormuzi-szoros térségében

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2026. június 3. 08:11

A tűzszünet ellenére az Egyesült Államok és Irán az eddigi legsúlyosabb összecsapások egyikét vívta meg. Rakéták, drónok és katonai válaszcsapások növelik az újabb eszkaláció veszélyét a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoros térségében.

Az Egyesült Államok és Irán a tűzszünet április 8-i életbe lépése óta az egyik legsúlyosabb fegyveres összecsapását vívta meg a Közel-Keleten. Az iráni Forradalmi Gárda a helyi beszámolók szerint éjszaka ballisztikus rakétákat és drónokat indított Kuvait és Bahrein irányába, míg az amerikai hadsereg válaszul csapást mért egy iráni katonai létesítményre a Hormuzi-szorosban található Qeshm szigetén.

Teherán szerint a támadások célpontjai az Öböl menti államokban működő amerikai katonai bázisok voltak. Az Egyesült Államok Középső Parancsnoksága (CENTCOM) ugyanakkor azt állítja, hogy a légvédelem sikeresen elfogta az iráni rakéták és drónok jelentős részét, így azok nem értek célba - számolt be róla a Nius német híroldal.

Nő az aggodalom az újabb háborús eszkaláció miatt

Bár a felek a tűzszünet életbe lépése óta már több alkalommal hajtottak végre kölcsönös támadásokat, a mostani incidens különösen aggasztó, mivel egy olyan időszakban történt, amikor a háború lezárásáról és a Hormuzi-szoros hajózási útvonalának újranyitásáról szóló tárgyalások amúgy is megtorpantak.

Az amerikai hadsereg közlése szerint az iráni támadásokat követően „önvédelmi csapásokat” hajtottak végre a stratégiai jelentőségű Qeshm szigetén. Nem sokkal később újabb iráni drónhullám érkezett, amely az amerikai katonai létesítményeket vette célba Kuvaitban, de Washington szerint ezeket is sikerült elhárítani.

Egy olajszállító elleni amerikai akció válthatta ki a támadást

A legutóbbi összecsapások közvetlen előzményének egy keddi amerikai katonai művelet tűnik. Az Egyesült Államok hadereje egy üres olajtankert tett harcképtelenné az iráni olajexport szempontjából kulcsfontosságú Kharg-sziget közelében.

Washington szerint a hajó megpróbálta megsérteni az amerikai tengeri blokádot, és figyelmen kívül hagyta a felszólításokat. Az amerikai erők végül rakétával állították meg a tankert.

Ezt követően egy iráni katonai szóvivő közölte, hogy a Forradalmi Gárda megtorló akciót hajtott végre. A nyilatkozat szerint Teherán korábban figyelmeztette Washingtont, hogy minden agresszív lépés „határozottabb válaszlépést” von maga után.

A Hormuzi-szoros továbbra is a konfliktus központjában áll

A világgazdaság számára kiemelt jelentőségű Hormuzi-szoroson keresztül halad a világ olaj-, földgáz- és műtrágyaexportjának jelentős része. Az iráni erők a háború korai szakaszában ellenőrzésük alá vonták a tengeri átjárót, miközben az Egyesült Államok tengeri blokádot vezetett be az iráni olajkivitel korlátozására.

Washington célja továbbra is a szoros teljes és korlátozásmentes megnyitása a nemzetközi hajóforgalom számára.

Kuvait és Bahrein ismét célkeresztben

Kuvait és Bahrein hatóságai egyaránt rakéta- és dróntámadásokról számoltak be az éjszaka folyamán. Az amerikai hadsereg szerint az iráni lövedékek vagy meghibásodtak, vagy a légvédelem semlegesítette őket.

A CENTCOM közlése szerint három, civil hajók ellen indított iráni drónt is megsemmisítettek. Az érintett kereskedelmi hajók jogszerűen tartózkodtak a térség nemzetközi vizein.

Az amerikai hadvezetés cáfolta azokat az iráni állításokat is, amelyek szerint sikeres találat érte volna az amerikai haditengerészet bahreini főparancsnokságát, illetve egy regionális légibázist. Washington szerint valamennyi iráni támadás kudarcot vallott.

Trump szerint folytatódnak a tárgyalások

Miközben a katonai feszültség fokozódik, Donald Trump amerikai elnök azt állítja, hogy továbbra is zajlanak az egyeztetések Washington és Teherán között.

Trump a közösségi oldalán azt írta, hogy tévesek azok a hírek, amelyek szerint megszakadtak volna a tárgyalások. Hangsúlyozta: a diplomáciai egyeztetések folyamatosak, ugyanakkor hozzátette, hogy Iránnak mielőbb döntenie kell egy megállapodásról.

Ezzel szemben több iráni hírügynökség az elmúlt napokban arról számolt be, hogy a tárgyalások gyakorlatilag leálltak, részben az Izrael és a libanoni Hezbollah közötti konfliktus miatt.

A Közel-Kelet biztonsági helyzetét így továbbra is jelentős bizonytalanság övezi, miközben a Hormuzi-szoros körüli katonai incidensek újabb regionális eszkaláció veszélyét hordozzák.