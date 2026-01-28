KDNP: Rétvári Bence fényképének rituális elégetése nem véleménynyilvánítás, hanem nyílt megfélemlítés - "Veled vagyunk, Bence!"

Szerző: Gondola

2026. január 28. 14:50

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) reagált országgyűlési képviselője, Rétvári Bence belügyminiszter-helyettes fotójának rituális elégetésére.

Ahogy arról híroldalunk is részletesen beszámolt, a Tisza Párt egyik sződligeti vezetője videón rögzítve rituálisan elégette Rétvári Bence országgyűlési képviselő, belügyminiszter-helyettes fotóját, amit Szimon Renáta, a Tisza Párt váci jelöltje is lájk jellel támogatott.

Rétvári Bence politikai közössége, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) most Facebook-oldalán reagált a demokratikus magyar politika történetében eddig példa nélküli esetre.

„Ez elfogadhatatlan. Ez a politikai gyűlölet legalja” – írják.

„Rétvári Bence kereszténydemokrata képviselő fényképének rituális elégetése nem véleménynyilvánítás, hanem nyílt megfélemlítés. Az elpusztítás logikája mindig a gyűlöletből indul. Aki ilyet tesz, az tudatosan szít indulatot és rombolja a közélet maradék méltóságát is. A Kereszténydemokrata Néppárt kiáll a tisztelet, a józan határok és a kulturált közbeszéd mellett” – részletezik álláspontjukat.



A közlemény egy bibliai idézettel

„A gyűlölet viszályt szít, a szeretet pedig mindent elfedez” (Példabeszédek 10,12)