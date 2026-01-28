KDNP: Rétvári Bence fényképének rituális elégetése nem véleménynyilvánítás, hanem nyílt megfélemlítés - "Veled vagyunk, Bence!"

Szerző: Gondola
2026. január 28. 14:50
A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) reagált országgyűlési képviselője, Rétvári Bence belügyminiszter-helyettes fotójának rituális elégetésére.

Ahogy arról híroldalunk is részletesen beszámolt, a Tisza Párt egyik sződligeti vezetője videón rögzítve rituálisan elégette Rétvári Bence országgyűlési képviselő, belügyminiszter-helyettes fotóját, amit Szimon Renáta, a Tisza Párt váci jelöltje is lájk jellel támogatott. 

Rétvári Bence politikai közössége, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) most Facebook-oldalán reagált a demokratikus magyar politika történetében eddig példa nélküli esetre.

„Ez elfogadhatatlan. Ez a politikai gyűlölet legalja” – írják.

„Rétvári Bence kereszténydemokrata képviselő fényképének rituális elégetése nem véleménynyilvánítás, hanem nyílt megfélemlítés. Az elpusztítás logikája mindig a gyűlöletből indul. Aki ilyet tesz, az tudatosan szít indulatot és rombolja a közélet maradék méltóságát is. A Kereszténydemokrata Néppárt kiáll a tisztelet, a józan határok és a kulturált közbeszéd mellett” – részletezik álláspontjukat.

A közlemény egy bibliai idézettel
„A gyűlölet viszályt szít, a szeretet pedig mindent elfedez” (Példabeszédek 10,12)
és a szolidaritás konkrét kinyilvánításával zárul: „Veled vagyunk, Bence!”

A váci tiszásokhoz köthető korábbi erőszakos botrányról, amely a sajtó képvielői ellen irányult, itt írtunk részletesen.

Ajánlott tartalmak
Tiszás gyűlöletkampány: rituálisan elégették Rétvári Bence belügyminiszter-helyettes fényképét
A rendőrség válasza alátámasztja: a váci tiszás jelölt volt az agresszor, az operatőr csak védekezett - Az önkormányzati ESTV manipulálta a felvételt
Belebukott a sajtóval szembeni agresszív fellépésébe és Magyar Péter hazugságába a Tisza váci jelöltje - Szimon Renáta lemondott a bizottsági pozíciójáról
Címkék:

Podcast

Mások ezeket olvassák