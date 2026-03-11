Magyar sajtó napja: átadták a közmédia díjait

Szerző: Gondola

2026. március 11. 18:06

A magyar sajtó napja alkalmából a közmédia díjátadó ünnepséget tartott Budapesten, ahol elismerték a közszolgálati média munkatársainak teljesítményét.

Altorjai Anita, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója beszédében hangsúlyozta, hogy a díjak köszönetet és elismerést jelentenek a közmédia dolgozóinak munkájáért. Kiemelte, hogy a közmédia feladata a hiteles tájékoztatás, a magyar kultúra és az anyanyelv ápolása, a családok támogatása, valamint a sport és az igényes szórakoztatás bemutatása. Szerinte a közszolgálati média küldetése a nemzeti hagyományok, értékek és kulturális örökség megőrzése.

Az eseményen Papp Dániel, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap vezérigazgatója is felszólalt. Úgy fogalmazott, hogy magyar közmédia nélkül nincs magyar társadalom és nincs magyar kultúra, és az MTVA nem csupán tartalomgyártó intézmény, hanem egy olyan alkotó közösség, amely a nézőkért, hallgatókért és egymásért is dolgozik.

A díjátadó célja az volt, hogy elismerjék a közmédia munkatársainak hozzájárulását a közszolgálati értékek, az igazság tisztelete, az emberi méltóság védelme és a nemzeti közösség szolgálata terén.