Egy ukrán politikus nyíltan megfenyegette Orbán Viktort és családját – Brüsszel hallgat

Szerző: Gondola

2026. március 11. 16:35

Az ukrán–magyar politikai feszültség újabb szintre lépett, miután egy ukrán politikus nyíltan megfenyegette Orbán Viktor magyar miniszterelnököt és családját.

Egy, a Pryamy TV nevű YouTube-csatornán megjelent interjúban Hrihorij Omelcsenko – aki korábban az Ukrán Biztonsági Szolgálat tisztje és parlamenti képviselő is volt – arról beszélt, hogy pontos információik vannak a magyar kormányfő mozgásáról. A politikus azt állította, hogy tudják, hol lakik Orbán Viktor, hol tölti az éjszakát, hová jár szórakozni, és kikkel találkozik.

Omelcsenko az interjúban azt is mondta, hogy ha a magyar miniszterelnök nem változtat Ukrajnával kapcsolatos politikáján, és szerinte továbbra is „Putyin háborús bűneinek cinkosa marad”, akkor számolnia kell azzal, hogy a „KARMA” nevű szervezet „nem felejti el a bűnöket”.

Kijelentése végén külön kiemelte Orbán Viktor családját is, amikor azt mondta: „gondolkodjon el az öt gyermekén és hat unokáján”. A politikus azt is hozzátette, hogy reméli, a közelgő magyarországi választáson az ellenzék kerül hatalomra.

Mindez Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábbi kijelentését visszhangozza, aki arról beszélt: reméli, az EU-ban senki nem fogja blokkolni az Ukrajnának szánt mintegy 90 milliárd eurós pénzügyi támogatást. Hozzátette: ha mégis akad olyan politikus, aki ezt megakadályozza, akkor „megadhatják az illető telefonszámát az ukrán fegyveres erőknek”, hogy felhívják, és „a saját nyelvükön beszéljenek vele”.

A magyar kormány ezt a kijelentést és az ukrán politikus szavait is elfogadhatatlannak nevezte. A kabinet szerint Magyarország és a magyar miniszterelnök megfenyegetése minden diplomáciai határt átlép.

A vita hátterében az áll, hogy Budapest nem támogatja automatikusan az Ukrajnának szánt újabb uniós pénzügyi segítséget. A kormány korábban jelezte: addig nem járul hozzá bizonyos támogatásokhoz, amíg nem rendeződik a Barátság kőolajvezeték működésének kérdése, amely kulcsfontosságú Magyarország energiaellátása szempontjából.