Fordulj el, ha eszel - ramadáni "illemtan" egy német iskolában, hogy ne provokálják a böjtölőket

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2026. március 10. 16:04

Egy német iskolában arra kérték a nem böjtölő gyerekeket, hogy evés közben forduljanak el, nehogy „provokálják” a ramadánt tartó bevándorló hátterű társaikat.

Szokatlan iskolai útmutatás borzolja a kedélyeket Németországban: egy észak-rajna–vesztfáliai intézményben azt javasolták a diákoknak, hogy evés közben forduljanak el társaiktól.

A Nius német híroldal beszámolója szerint a klevei Joseph-Beuys-Gesamtschule-ben a muszlim böjti hónap, a ramadán kezdete óta olyan iránymutatás jelent meg, amely szerint a nem böjtölő diákoknak érdemes elfordulniuk, amikor a szünetben esznek. Az indoklás szerint így nem „provokálják” azokat az osztálytársakat, akik a vallási előírások miatt napközben nem fogyaszthatnak ételt vagy italt.

Egy édesanya a Bildnek arról beszélt:

lánya és barátnője azt a felszólítást kapta néhány muszlim diáktól, hogy a ramadán miatt nekik is böjtölniük kellene, és dobják ki a szendvicsüket. Amikor a gyerekek a tanárhoz fordultak, a pedagógus állítólag azt javasolta, hogy evés közben forduljanak el.

A szülő ezután levelet írt az osztályfőnöknek, jelezve, hogy bár sok mindenben megértő, ez már túlmegy a határon.

A tanár válaszában azt írta: az evés és ivás a szünetekben továbbra is teljesen rendben van, ugyanakkor fontos, hogy a gyerekek ne provokálják egymást. Ezért azt javasolták, hogy a diákok lehetőleg ne figyeljék egymást evés közben, és a „szabály”, miszerint el kell fordulni, mindenkire vonatkozik.

Az érintett osztályba 21, 10 és 12 év közötti gyermek jár, közülük 17-nek migrációs háttere van, és többen böjtölnek a ramadán idején.

A Bild szerint egy fiú már el is hagyta az iskolát, mert állítása szerint zaklatás érte. Szülők arról is beszámoltak, hogy néhány bevándorló hátterű diák „öklendező és hányást imitáló hangokat” adott ki, amikor mások ettek. Az egyik tanulót állítólag „csúnya német lánynak” csúfolták. Egy másik lányt édesanyja kísér iskolába és onnan haza.

Egy szülő a Bildnek úgy nyilatkozott:

lánya sírva mesélte el egy beszélgetés során a tanárnak, hogy a közösségben kirekesztve és diszkriminálva érzi magát, és a szünetekben több diáktársa azzal indokolva zárja ki a játékból, hogy „német”.

A Joseph-Beuys-Gesamtschule a „Bátorság iskolája” és a „Sokszínűség iskolája” címeket is viseli, és hivatalosan kiáll a rasszizmus ellen.

A szülők ugyanakkor arra is felhívták a figyelmet, hogy az intézményben eddig nem tartottak közös karácsonyi ünnepséget, február 27-én viszont körlevélben hívták meg a diákokat, tanárokat és szülőket az iftárra, vagyis a ramadán idején napnyugta után tartott közös böjttörő vacsorára.