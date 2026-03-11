Soltész Miklós: Az elmúlt tíz évben 330 egyházi iskola újult meg, ha lehet, folytatjuk

Szerző: Gondola

2026. március 11. 18:07

Soltész Miklós: Az egyházi fenntartású iskolák sajátos küldetéssel rendelkeznek, amelynek három fő eleme a lelkiség hangsúlyozása, a keresztény nevelés és az értékrend közvetítése.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára arról beszélt, hogy az elmúlt tíz évben összesen 330 egyházi iskola újult meg Magyarországon, és ezekhez 54 új tornacsarnok is épült. A politikus ezt a Paks városában tartott ünnepségen jelentette be, ahol átadták a felújított és kibővített Balogh Antal Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium épületét.

Az államtitkár hangsúlyozta, hogy az ilyen fejlesztések nem pusztán építkezéseket jelentenek, hanem az oktatás minőségének javítását és az intézmények közösségi szerepének erősítését is szolgálják.

Elmondása szerint az egyházi fenntartású iskolák sajátos küldetéssel rendelkeznek, és három fontos területen különböznek más fenntartású oktatási intézményektől: a lelkiség hangsúlyozásában, a keresztény nevelésben és az értékrend közvetítésében.

Ezeknek az értékeknek az átadásában kiemelt szerepük van a pedagógusoknak, valamint az egyházmegye és az intézmények közösségeinek.

Soltész Miklós arról is beszélt, hogy a paksi iskola felújítása és bővítése nemcsak az ott tanuló diákok és pedagógusok számára jelent előrelépést, hanem a város és a környező települések fejlődésére is hatással lehet. Az intézmény korszerűsítése szerinte hozzájárul ahhoz, hogy a térségben élő családok számára vonzóbbá váljon az oktatás, és stabil közösségi alapok jöjjenek létre.

Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a kormány a jövőben is folytatni kívánja az egyházi oktatási intézmények fejlesztését és támogatását. Elmondta, hogy ezt a munkát az egyházakkal, a vármegyékkel, a településekkel és a helyi közösségekkel együttműködve lehet eredményesen folytatni, és a cél az, hogy a Kárpát-medencében mindenhol erősödjenek azok az intézmények, amelyek a keresztény értékrend alapján működnek.

Az eseményen felszólalt Süli János, a térség kereszténydemokrata országgyűlési képviselője is. Beszédében kiemelte, hogy a kormány számára kiemelten fontos a fiatalok támogatása és jövőjének biztosítása. Szerinte az oktatási intézmények fejlesztése és a korszerű környezet megteremtése segíti azt, hogy a fiatalok megfelelő tudással, értékrenddel és jövőképpel indulhassanak el az életben.

Az átadott paksi intézmény felújítása és bővítése így egyszerre szolgálja az oktatás minőségének javítását, a helyi közösség erősítését, valamint a keresztény értékeken alapuló nevelés továbbadását.