Külföldi titkosszolgálat hallgatta le Szijjártó Pétert - a szálak a Tiszáig vezetnek

Szerző: mandiner.hu, Gondola

2026. március 23. 10:31

A Mandiner hangfelvétellel igazolja, hogy külföldi titkoszolgáltati akció indult Szijjártó Péter ellen. A kormánfő súlyos támadásnak minősítette az esetet.

A Mandiner birtokába jutott felvételen Panyi Szabolcs újságíró beszélget bizalmasan egy hölggyel, akinek elmondja, hogy kapcsolatban áll egy európai uniós ország állami szervével, amelynek megadta Szijjártó Péter külügyminiszter és a beszélgetőtárs hölgy telefonszámát is, így a külföldi szolgálatnak lehetősége nyílik megfigyelnie a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit.

Panyi úgy fogalmaz, hogy én megadtam nekik (szerk.: az európai uniós ország állami szervének) két számot. Mondták, hogy ők is ezt a két számot látják. (...) Tőled kértem el a számaidat. A te számodat meg a Péterét.” A beszélgetőtárs rákérdez Panyinál, hogy melyik az az ominózus állam, amellyel kapcsolatban áll és amelynek kiadta a telefonszámokat, de az újságíró csak annyit felel, hogy „azt nem mondhatom el.” Majd megkérte beszélgetőtársát, hogy erről ne beszéljen senkinek.

A párbeszédből az is egyértelmű, hogy a meg nem nevezett külföldi állami szerv megfigyelte Szijjártó Péter telefonbeszélgetéseit, tudott arról, hogy a magyar külügyminisztert ki hívja, ő kit hív.

Ahogy Panyi fogalmaz, „ez úgy működik, hogy figyelnek egy számot, és nekik az van meg, hogy az a szám kivel beszélt, és azt látják, hogy ki hívja azt a számot vagy az a szám kit hív.”

Panyi Szabolcs és Orbán Anita kapcsolata

A hanganyag egy későbbi részében a hölgy a Tisza Párt újonnan bejelentett politikusairól, Kapitány Istvánról és Orbán Anitáról kérdezi Panyit. Panyi az Ukrajna NATO és EU-tagságát szorgalmazó Orbán Anitát a barátjának mondja, állítása szerint most is segít neki szakmai ügyekben, korábban pedig a politikus kampánycsapatában is dolgozott. A beszélgetés idézett része: Hölgy: És szerinted ezek, akik most ki lettek hirdetve, ők milyen emberek?

Ez a Kapitány, meg az Orbán Anita. Tudom, az Anitával te jóban vagy. Panyi: Hát a Kapitányt nem ismerem, de nem hallok róla rosszakat. Anita meg kvázi barátom. Panyi így folytatja az Orbán Anitához fűződő kapcsolatának leírását: „sötét titok az életemben, amit kevesen tudnak rólam, tehát ezt nem adhatod tovább, hogy ugye az volt, hogy az Anita 2010-ben Fidesz-képviselőjelölt volt, aztán visszalépett. Kicsinálták őt az ilyen 11. kerületi fideszes viperafészek belharcaiban. De, hogy az Anitának volt egy kampánystábja, amiben én is benne voltam. 2009-10 eleje”.

Panyi állítása szerint továbbra is jóban van a Tisza politikusával, sőt segít is neki „bizonyos dolgokban”, „szakmával kapcsolatos” dolgokban.

Panyi szerint olyan bizalmas viszonyban van Orbán Anitával, hogy konkrét javaslatokat tehet arra nézve, hogy a Tisza politikusa kiket tartson meg, kiket rúgjon ki, ha külügyminiszter lesz.

Egészen pontosan ezt mondja az újságíró: olyan helyzetben találtam magam, hogy én így javasolhatok majd neki embereket, hogy kiket tartson meg, kiket rúgjon ki.”

Panyi arról is beszél, hogy az Orbán Anitával való kapcsolatára tekintettel kormányváltás esetén hozzáférhet majd bizonyos aktákhoz, iratokhoz is: „azt tudom mondani, nyilván itt is túlterjeszkedem azon, amit újságíróként megtehetnék, de ha váltás van, akkor én ezeket meg tudom tudni neked. (...) Megmondom az Anitának, hogy nézzen bele, hogy mi volt ez. De ő már eleve mondta nekem, hogy majd megoldjuk...” A nő nevetve hozzá is teszi, hogy „látod, nincs is rám szükséged, belenézhetsz mindenbe”.

Szijjártó Péter beszélgetéseiről is tud Panyi

A párbeszéd ezek után egy újabb fordulatot vesz, hiszen Panyi belengeti, hogy megmutatja a hölgynek Szijjártó Péter beszélgetéseit. Az újságíró végül rájön, hogy épp nincsenek nála a beszélgetések, de elővesz egy iPodot, amelyet állítása szerint a Pegasus-projekt alatt kezdett el használni, annak érdekében, hogy ne tudják őt lehallgatni. Panyi egy Szergej Lavrov orosz külügyminiszter és Szijjártó Péter magyar külügyminiszter közötti beszélgetést emleget, amely szerinte azt igazolja, hogy 2020-ban Szijjártó segített elintézni Peter Pellegrini korábbi szlovák miniszterelnöknek egy moszkvai vizitet a szlovák választások hajrájában. Ez Panyi értelmezése szerint „jól jött” Pellegrininek, hiszen a szlovák társadalom „elég oroszbarát”. Panyi egyébként 2024-ben már valóban írt egy ilyen történetről. Majd azzal zárja mondandóját, hogy neki ezek a beszélgetések megvannak, hiszen vannak szolgálatok, titkosszolgálatok, akik ezeket lehallgatják.”

Panyi Szabolcs és külföldi kapcsolatai

Panyi Szabolcs külföldi kapcsolatai eddig is teljesen nyilvánvalóak lehettek a magyar olvasó számára. Ösztöndíjasként 2017-ben és 2018-ban az Arizona State University-n tanult. 2018-tól a Direkt36 újságírója, valamint a varsói központú VSquare.org szerzője. Mindkét médium kapcsán elmondható, hogy finanszírozásán keresztül komoly külföldi befolyás alatt áll.

A Direkt36 munkatársai rendszeresen amerikai továbbképzéseken vesznek részt, és kiváló demokrata párti, titkosszolgálati kapcsolatokkal rendelkeznek. A portál finanszírozása jórészt amerikai pénzekből történik, Soros György alapítványától és a nemzetközi segélyeket elosztó amerikai kormányintézménytől, a USAID-től érkeztek a dollárok. Panyi ezent túl részt vett az Egyesült Államok Külügyminisztériuma által meghirdetett Edward R. Murrow Press Fellowshipen.

Az ösztöndíj a nevét arról az Edward R. Murrow-ról kapta, akinek az 1960-as évek elején a feladata a külföldi újságírók befolyásolása és beszervezése volt.

Ezt, a CIA kiképzőtáborának is nevezett képzést végezte el egyébként Panyin kívül Vörös Szabolcs és Gulyás Márton is.

Mindemellett Panyi Szabolcs megkapta a Soros György által finanszírozott Transparency International díját is.

Orbán Viktor haladéktalan vizsgálatot rendelt el

A kormányfő a közösségi oldalán bejelentette, hogy utasította az igazságügyi minisztert, hogy a Szijjártó Péter lehallgatásával kapcsolatos információkat haladéktalanul vizsgálja ki.