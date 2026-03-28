Mandiner: a tiszás informatikus bevallotta: külföldi titkosszolgálatok szervezhették be, egy később akcióra készíthették fel

Szerző: MTI

2026. március 28. 16:13

A tiszás informatikus a felvételen azt mondta, gyanúja szerint egy "beszervezés jellegű, valami későbbi akcióra való felkészítés volt", ami vele történt, de arról is beszélt, hogy kínos számára is a helyzet, hogy ennyire "beszívta".

A kormány feloldotta a titkosítást és nyilvánosságra hozott részleteket a Tisza Párt informatikusának alkotmányvédelmi hivatali meghallgatásáról. A Mandiner által is szemlézett felvételen a fiatal férfi azt mondta, hogy gyanúja szerint egy későbbi akcióra akarták beszervezni külföldi titkosszolgálatok.

A Magyar Kormány YouTube csatornájára feltöltött videóban részletek láthatók azokból a meghallgatásokból, amelyek során az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) munkatársai kikérdezték a korábban a Tisza Pártnál dolgozó informatikust.

kiber

A háború idején Kijevben is megforduló, észt és ukrán kapcsolatokkal rendelkező férfi által elmondottak megerősítik a nemzetbiztonsági szervek által már kedden nyilvánosságra hozott információkat, egyben

a Direkt36-nak nyilatkozó volt rendőr által elmondottakat nem támasztják alá.

Felidézte: az ukrajnai háború kitörése felzaklatta és arra gondolt, hogy informatikai tudásával segítséget tudna nyújtani a megtámadott országnak, ezért fizetség nélkül

önkéntes tevékenységeket vállalt, ennek keretében orosz kibertámadások elleni "védekező műveletekben" vett részt.

Közölte: azért segített, mert szerette volna támogatni az ukránok honvédelmét, s nem szerette volna, illetve nem szeretné, ha orosz befolyás alatt álló állam lenne Magyarországgal határos, már csak ’56-ból kiindulva sem.

Felidézte, hogy internetes fórumokon, Matrix Chaten, Telegram-csatornákon, később személyesen, Ukrajnában járva is beszélt olyan fiatal informatikusokkal, akik szintén részt vettek a műveletekben, vagy akik "feladatokat osztogattak", s akik közül nem mindenki csak a védekezésre koncentrált.

Ukrajnában

egy "hivatalos ukrán állami szerv" Davidov nevű - "nehézsúlyú bokszolónak (…) sztereotipikus maffiozónak" kinéző férfi volt a kapcsolattartója

- mondta.

Ez az ember beszélt neki arról, hogy lehetne kibertámadásokat végrehajtó csapatot alakítani, amely komplex módos segíti Ukrajna céljait, de ő és informatikus társai is vonakodtak ettől.

Mint mondta, online folyamatosan változtatott beceneveket használtak, így nem tudja megnevezni azokat az embereket, akikkel együtt dolgozott, s már nem is tartja velük a kapcsolatot,

nem vesz részt sem védekező, sem támadó műveletekben, mert "az egész háború kicsit átértékelődött" benne.

Beszélt arról is, hogy az orosz-ukrán háború érinti Magyarországot is, hiszen "nyilván az ukránok is támadták a Barátság kőolajvezetéket", de ő személy szerint olyan támadásokban soha nem vett részt elmondása szerint, amelyek magyar érdekeket sértettek volna.

Felidézte: online módon, egy észtországi iskolánál, az úgynevezett "kiberkiválósági központnál" folytatta egyébként tanulmányait biztonságtechnikai mérnökként. Ott azt az ígéretet kapták szintén ott tanuló külföldi társaival együtt, hogy ha elegendő szakmai tudást szereznek, akár munkát is kaphatnak. Később a központról viszont kiderült, hogy a valóságban nem biztos, hogy abban a formában létezik, ahogy gondolta, a

megszerzett bizonyítványát ugyanis próbálkozásai ellenére nem tudta "validálni"

– hangzott el a felvételen.