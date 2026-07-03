Medvegyev - Finnország az orosz atomfegyverek célpontjainak listáján
Szerző: tass.com
2026. július 3. 06:06
Az orosz Biztonsági Tanács alelnöke kifejtette, hogy a lista bővítése azután történt, hogy Finnország feloldotta az atomfegyverek importjára vonatkozó tilalmát.
Dmitrij Medvegyev, az Orosz Biztonsági Tanács alelnöke elmondta, hogy Finnország a potenciális atomfegyveres támadások célpontjainak listáján szerepel az importtilalom feloldása után.
„Finnország feloldotta az atomfegyverek tárolására vonatkozó tilalmát.
Mit változtat ez a finnek számára? Csak egy apróságon: országuk most Oroszország atomfegyver-célpontjainak listáján szerepel.
Örülj, Finnország, elérted a biztonsági csúcsot!” – mondta Medvegyev az X-en.
Június 17-én a finn parlament jóváhagyta a kormány által javasolt törvényjavaslatot, amely lehetővé teszi az atomfegyverek importját.
Címkép: Medvegyev - tass.com