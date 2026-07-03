Medvegyev - Finnország az orosz atomfegyverek célpontjainak listáján

Szerző: tass.com

2026. július 3. 06:06

Az orosz Biztonsági Tanács alelnöke kifejtette, hogy a lista bővítése azután történt, hogy Finnország feloldotta az atomfegyverek importjára vonatkozó tilalmát.