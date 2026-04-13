Mikor alakul új kormány Magyarországon?

Szerző: MTI, Gondola

2026. április 13. 10:38

A választások lezárulta után nem azonnal áll fel az új kormány: a hatalom átadása szigorúan szabályozott, több lépcsőből álló folyamat, amelyet Magyarország alaptörvénye határoz meg.

A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) legkésőbb a szavazást követő 19. napon állapítja meg a választás országos listás eredményét, ami a mandátumkiosztás alapja. Ez a nap május 4-e. Ezt követően a köztársasági elnök, Sulyok Tamás összehívja az új parlament alakuló ülését, amelyre legkésőbb a választást követő harminc napon belül sor kerül.

A választás és az új kabinet felállása közötti időszakban azonban nem marad vezetés nélkül az ország: ilyenkor a korábbi kormány ügyvezetőként működik tovább. Ez az úgynevezett ügyvezető kormány biztosítja az állam működésének folytonosságát, ellátja a napi ügyeket és végrehajtja a már meghozott döntéseket. Fontos azonban, hogy az ügyvezető kormány mozgástere korlátozott. Bár jogilag hivatalban marad, a működése korlátozott: nem hoz nagy horderejű, hosszú távra szóló döntéseket, nem indít jelentős, új programokat.

A miniszterelnök megválasztása

Az alakuló ülés egyik legfontosabb döntése az új miniszterelnök megválasztása. A kormányfő személyére a köztársasági elnök tesz javaslatot. Az államfő indítványáról nyílt szavazással döntenek: a megválasztáshoz a képviselők több mint a felének szavazata szükséges. Az Országgyűlés alakuló ülése és az új kormány megalakulása között általában két-három hét telik el:



1998-ban az első Orbán kormány július 6-án alakult (a parlament alakuló ülése: június 18.).

2002-ben a Medgyessy-kormány május 27-én alakult (a parlament alakuló ülése: május 15.).

2006-ban a második Gyurcsány-kormány június 9-én alakult (a parlament alakuló ülése: május 16.).

2010-ben a második Orbán-kormány május 29-én alakult (a parlament alakuló ülése: május 29.).

2014-ben a harmadik Orbán-kormány június 6-án alakult (a parlament alakuló ülése: május 6.).

2018-ban a negyedik Orbán-kormány május 18-án alakult (a parlament alakuló ülése: május 8.).

2022-ben az ötödik Orbán-kormány május 24-én alakult (a parlament alakuló ülése: május 2.).

Ha a miniszterelnöknek javasolt személyt az Országgyűlés nem választja meg, a köztársasági elnök az új javaslatát tizenöt napon belül teszi meg.