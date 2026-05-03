Ukrán dróntámadás okozott tüzet Primorszkban

2026. május 3. 12:04

Tüzet okozott Primorszk Balti-tengeri kikötővárosban az éjszakai ukrán dróntámadás, a lángokat eloltották, olajtermékek nem ömlöttek ki - közölte Alekszandr Drozgyenko, Leningrád megye kormányzója vasárnap a Max messengeren.

Drozgyenko szerint az általa irányított régiót

több mint hatvan pilóta nélküli repülőszerkezet támadta, a csapás fő célpontja Primorszk kereskedelmi kikötője volt.

A támadás miatt 40 járat indítását tartóztatták fel Szentpétervár pulkovói repülőterén.

Az orosz védelmi minisztérium szerint az éjszaka a légvédelem 15 régió felett 334 ukrán drónt lőtt le. Korlátozták az utasszállító repülőgépek indítását és fogadását a moszkvai repülőtereken is. Az orosz főváros mozgáskörzetéhez tartozó

Csernyevo községben pilóta nélküli repülőszerkezet egy 77 éves férfi halálát okozta.

A szmolenszki régióban két felnőtt és egy gyermek megsérült, amikor drón roncsai csapódtak egy többlakásos házra. Szmolenszk megye légterében 21 pilóta nélküli repülőszerkezetet lőttek le.

A tuaszpszei Fekete-tengeri olajterminálon szombatra sikerült elfojtani a pénteki ukrán dróntámadás okozta újabb tüzet.