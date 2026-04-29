Hargitai János: Baranya hangja szeretnék lenni a vármegye egyetlen ellenzéki képviselőjeként

Szerző: Gondola

2026. április 29. 20:05

Nem gondolkodott a folytatáson, sőt, már elkezdte felszámolni a képviselői irodáját is Hargitai János, amikor felkérték, hogy listás mandátummal legyen tagja az Országgyűlésnek a KDNP frakciójában, mert „a fitatalítás mellett a rutinra is szükség van”. A kereszténydemokrata politikus a Mohácsi Újságnak nyilatkozva úgy fogalmazott, „Baranya hangja” szeretne lenni, minden olyan ügyet felvállalva, ami a vármegyét érinti.

Huszonnyolc éven át képviselte a mohácsi térséget Hargitai János, aki ebben az időszakban minden egyéni országgyűlési választást megnyert, többször is úgy, hogy érdemben megszorítani sem tudták. Április 12-én azonban vereséget szenvedett, kis különbséggel ugyan, de legyőzte tiszás kihívója, Rózsahegyi Áron. Ezt követően úgy tűnt, sőt, maga is azt nyilatkozta, visszavonul a politikától.

„Hatvanhét évesen nem gondolkodtam a folytatáson, olyannyira nem, hogy már elkezdtem felszámolni a képviselői irodámat is. Április 24-én azonban Semjén Zsolton keresztül érkezett a miniszterelnöktől a felkérés, hogy listás képviselőként legyek a KDNP-frakció tagja. Az indoklás röviden annyi volt, hogy a fiatalítás mellett a rutinra is szükség van, így esett rám a választás” – közölte Hargitai János. A kereszténydemokrata politikus hozzátette:

nem szoktam elugrani a feladatok elől, így vállaltam a felkérést. Az Országgyűlésben egyetlen baranyai ellenzéki képviselőként Baranya hangja szeretnék lenni, minden olyan ügyet felvállalva, ami érinti a vármegyét. Ez a helyzet nem idegen számomra, hiszen korábban is volt példa erre a szocialista kormányzatok idején.

„Természetesen a Mohács500 programhoz kapcsolódó beruházásokat továbbra is a szívügyemnek tekintem, és ezekhez kapcsolódóan segíteni is szeretném a választókerületemben megválasztott egyéni képviselő munkáját” – nyilatkozta a kereszténydemokrata politikus.