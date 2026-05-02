Juhász Hajnalka: Facebook-kormányzásra készül a Tisza Párt

Szerző: kdnp.hu

2026. május 2. 17:07

Baljós kezdet; indult az oktatási minisztertől, a sógor igazságügyi miniszteren át, majd folytatódik a két miniszter Facebook-csatájával. Még két hét sem telt el a választások óta és bizony már ott a levegőben az érzet, hogy egy dolog a Facebook-huszárkodás és egy egészen más szint a kormányzás! - rögzíti Juhász Hajnalka.

A like-ok nem pótolják a felelősséget, a kormányzás igazi próbája most jön – hangsúlyozta közösségi oldalán szombaton Juhász Hajnalka. Hozzáfűzte, „tiszteletben tartva a Tisza-szavazók döntését, azt mindenképp látni kell, hogy egy aggasztó folyamat már elindult;

a Facebookon alakult Tisza Párt, tapasztalat hiányában Facebook-kormányzásra készül.

A leendő gazdasági és egészségügyi miniszter elkezdett üzengetni egymásnak – idézte fel Juhász Hajnalka. Rámutatott: ez nemcsak szimpla kormányzati rutintalanság, sokkal

pusztítóbb a hatása, mert ez bizonytalanságot generál az egész társadalomban, hatalmi erőfitogtatásról szól, önzésről.

Ez a leendő „szeretország”, amit ígérgettek?

– írta a KDNP országgyűlési képviselője.

Közölte: „mi kitartunk, itt vagyunk és mindazok mellett vagyunk, akik hisznek bennünk és azok mellett is, akik még nem! A valóság kezdődik…”

Kép: Juhász Hajnalka - kdnp.hu