Jön a Csabai Csülök Karnevál, a legmenőbb fesztivál!

Szerző: Gondola

2026. április 30. 16:39

Május 8–9-én Békéscsaba indítja az idei fesztiválszezont: egy vadonatúj, ingyenes fesztivál kerül megrendezésre, ahol a legnagyobb hazai popsztárok egy színpadon, egy különleges zenei fúzióban állnak össze.

A Loet Van Balen zenei producer által megálmodott gasztro-kulturális rendezvény célja nem kisebb, mint hogy Magyarország legnagyobb ingyenes koncertjeként kerüljön fel a hazai fesztivál térképre.

A színpadon többek között a nemrégiben állami kitüntetést elnyerő popdíva, Radics Gigi, a fiatalok körében is rendkívül népszerű Dér Heni, a romantikus balladák szakértője, Péter Sramek, a Megasztár legutóbbi szériájában diadalmaskodó tehetség, Lengyel Johanna, az "Üres szívek" slágerrel befutott Nemazalány és Sofi, valamint Biró Csongor.

Unikális, hogy az előadók nem a megszokott módon lépnek majd fel: a 10 tagú, erre a fesztiválra összeálló Nolo Sound zenekar kíséri végig az estét, így a közönség egy igazi, egyedi szuperprodukciót kap mindkét napon. A buli természetesen a nagykoncert után sem ér véget, hiszen a Retro Radio rezidens DJ-je, Várkonyi Attila "DJ Dominique" pörgeti majd a legjobb mixeket az after party-n.

Miért pont Békéscsaba? Mert ez a város a kolbász - és a csülök hazája – itt a gasztronómia nem kiegészítés , hanem életérzés. A szervezők célja, hogy a családok a legjobb falatok mellett, teljesen ingyen élhessék át ezt a különleges zenei élményt, mindezt csodálatos zöldövezetben, a vadiúj CsabaParkban, Békéscsabán.

A karnevállal egy új hagyomány születik – és most Ön is ott lehet az elsőn.