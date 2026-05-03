Latorcai Csaba: Nem engedjük, hogy üzletté tegyék az egészséget!

Szerző: kdnp.hu/facebook

2026. május 3. 07:06

Az, hogy a leendő miniszterek a kibertéeben üzengetnek egymásnak, igazából már nem üti meg az ingerküszöböt olyan leendő kormány esetében, ahol Facebook-kommentek döntenek a tisztségviselők személyéről - tisztázza Latorcai Csaba.

Ha a gazdasági miniszter megteheti, hogy egy egészségügyi kérdésben felülírja az egészségügyi minisztert, az azt jelenti, hogy a Tisza-kormány számára az egészségünk nem érték, hanem üzlet – figyelmeztetett közösségi oldalán szombaton a KDNP ügyvezető alelnöke.

Latorcai Csaba azt írta: amitől tartottunk, az látszik érkezni. Gyorsan és biztosan

körvonalazódik: a Tisza-kormányban egészségügyi kérdésekben nem az egészségügyi miniszter fog dönteni, hanem a gazdasági miniszter.

Még hivatalba sem léptek, de már most látszanak a feszültségek: az egyik fél egyeztetne, bevonná a szakmát és a társadalmat, míg

a másik már döntött, kijelentett, és be is jelentett egy olyan ügyet, ami alapvetően nem az ő hatásköre

– mutatott rá a kereszténydemokrata politikus.

Hozzáfűzte, az, hogy a miniszterek a közösségi médiában üzengetnek egymásnak,igazából már nem üti meg az ingerküszöböt egy olyan kormány esetében, ahol

Facebook-kommentek döntenek a tisztségviselők személyéről.

Az azonban, ha a gazdasági miniszter megteheti, hogy egy egészségügyi kérdésben felülírja az egészségügyi minisztert, az sokkal komolyabb kérdéseket vet fel. Ez ugyanis azt jelenti, hogy a Tisza-kormány számára az egészségünk nem érték, hanem üzlet.

Csörte a kibertérben

„Támogatjuk a családbarát munkahelyeket, biztosítjuk az emberséges szülészeti ellátásokat és hatékony meddőségi kezeléseket vezetünk be, visszaállítjuk a szülészorvos választást” – írta bejegyzésében Kapitány István, a Tisza Párt leendő gazdasági minisztere. Nem sokkal később érkezett a reakció Dr. Hegedűs Zsolttól, aki hosszú írásban fejtette ki, hogy nem lesz olyan egyszerű az a szülészorvos-választás, mint ahogy Kapitány vázolta. A leendő egészségügyi tárcavezető szerint a szülészorvos-választás kérdése jóval összetettebb: a fejlett egészségügyi rendszerek nem a fogadott orvosra épülő szülészetet erősítik, hanem a biztonságos állami ellátást: azaz, hogy minden nőnek legyen felelős ellátója, átlátható betegútja és szavatolt joga a méltó bánásmódhoz.

Kép: Latorcai Csaba - kdnp.hu