Szétesőben a DK?

Szerző: Gondola

2026. április 29. 15:36

A DK a súlyos választási vereség után átalakul: lemondott a vezetés, kirúgták az alkalmazottakat, de a párt állítólag nem szűnik meg, hanem a megújulásra készül. Meglátjuk.

A Demokratikus Koalíció az áprilisi parlamenti választáson elszenvedett súlyos vereség után mély szervezeti és politikai válságba került. A párt mindössze mintegy 70 ezer listás szavazatot szerzett – ez alig haladta meg az 1 százalékot –, egyetlen egyéni körzetet sem nyert meg, így története során először nem jutott be az Országgyűlésbe.

A kudarc nyomán Dobrev Klára már a választás éjszakáján bejelentette lemondását, és az elnökség is távozott, vállalva a politikai felelősséget.

A választási vereséget gyors és radikális szervezeti lépések követték. Április 13-án a párt minden alkalmazottjának felmondtak, ami sokakat váratlanul ért, és jelentős bizonytalanságot, valamint rossz hangulatot okozott a szervezeten belül. Egy volt munkatárs beszámolója szerint többen megrendültek, voltak, akik sírtak, és általános döbbenet jellemezte a helyzetet. A felmondási idő alatt az érintetteknek már nem kellett munkát végezniük, miközben érdemi tájékoztatást sem kaptak a további tervekről.

A helyzetet tovább bonyolította Soós Henrietta sajtóreferens búcsúlevele, amelyben úgy fogalmazott, hogy a párt „jelenlegi működési formájában megszűnik”. Ez a kijelentés gyorsan elterjedt, és azt a benyomást keltette, hogy a DK akár teljesen feloszlhat. A párt vezetése ezt később cáfolta, hangsúlyozva, hogy nem a szervezet megszűnéséről van szó, hanem strukturális átalakításról és bizonyos pozíciók megszüntetéséről. Kiemelték, hogy Soós levele nem hivatalos álláspont volt, hanem részben a saját munkakörének megszűnésére utalt.

Mindeközben helyi szinten is érzékelhetők a változások: például a zalaegerszegi iroda bezárásáról is beszámoltak. Ugyanakkor a párt egyes helyi közösségei állítólag már a megújulás lehetőségét keresik, és nyitást sürgetnek a fiatalok, baloldali szavazók és civil szervezetek felé.

A párt országos szinten is a „reorganizációra” készül. Bejelentették, hogy június elején elnökválasztást tartanak, majd június 13-án tisztújító kongresszust hívnak össze. Ezek a lépések döntőek lehetnek abban, hogy a Demokratikus Koalíció milyen irányban folytatja politikai működését parlamenten kívüli erőként.