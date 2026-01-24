Móring József Attila: Ma a legnagyobb felelősségünk, hogy biztos jövőt adjunk a gyerekeinknek

Szerző: kdnp.hu

2026. január 24. 18:50

A béke melletti kiállás erkölcsi kötelességünk. Ugyanakkor felelősséggel kell beszélnünk a migrációról is: a segítségnyújtás keresztény kötelesség, de az ellenőrizetlen bevándorlás veszélyezteti közösségeink biztonságát, kultúránk fennmaradását és mindennapi életünk rendjét – jelentette ki a kereszténydemokrata politikus.

Ma a legnagyobb felelősségünk az, hogy megőrizzük a békét, megvédjük a családokat, és biztos jövőt adjunk a gyerekeinknek – hangsúlyozta Móring József Attila, a KDNP országgyűlési képviselője, a Fidesz-KDNP Somogy 3. számú, Marcali központú körzetének képviselőjelöltje szombaton Kaposváron,

a Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlésén.

A béke melletti kiállás erkölcsi kötelességünk. Ugyanakkor felelősséggel kell beszélnünk a migrációról is: a segítségnyújtás keresztény kötelesség, de az ellenőrizetlen bevándorlás

veszélyezteti közösségeink biztonságát, kultúránk fennmaradását

és mindennapi életünk rendjét – jelentette ki a kereszténydemokrata politikus. Hozzáfűzte, jogunk van megvédeni az otthonainkat, templomainkat, törvényeinket és hagyományainkat.

A keresztény értékek védelme nem kirekesztést jelent, hanem önazonosságot. Azt jelenti, hogy tudjuk, kik vagyunk, és nem mondunk le arról, ami összeköt bennünket. Azt jelenti, hogy

segítséget ott nyújtunk, ahol valóban szükség van rá,

de nem engedjük, hogy a jó szándékot kihasználják.

Ma a legnagyobb felelősségünk az, hogy megőrizzük a békét, megvédjük a családokat, és biztos jövőt adjunk a gyerekeinknek – szögezte le Móring József Attila. Közölte, ez csak akkor lehetséges, ha határozottan kiállunk keresztény értékeink mellett, ha kiállunk a béke mellett.

Mutassuk hát meg, hogy

elegen vagyunk, és az erő velünk van.

Álljunk ki értékeink mellett április 12-én – hangoztatta a KDNP-s képviselő.



Címkép:: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos